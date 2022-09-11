Atwasat

تخصيص قطع أراض لسفارات 4 دول شرق قاعدة معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 سبتمبر 2022, 09:23 مساء
تخصيص قطع أراض لسفارات 4 دول شرق قاعدة معيتيقة
الدبيبة يعرض على السفير الأميركي موقع قطعة الأرض المخصصة للسفارة الأميركية في لقاء سابق. (خالد الطيب)
alwasat radio

وافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على تخصيص قطع أراض لصالح سفارات 4 دول، وذلك ضمن مجمع حددته مصلحة الأملاك العامة للدولة شرق قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد.

وقالت منصة «حكومتنا» إن هذا الإجراء يأتي في إطار مبدأ «المعاملة بالمثل للدول التي توافق على تخصيص أراضٍ أو مبان لصالح السفارات الليبية»، مؤكدة صدور القرارات الخاصة «بتخصيص أراض لسفارات قطر وتركيا والإمارات والولايات المتحدة».

قطعة أرض للسفارة القطرية وعقار للسفارة الإماراتية
ونشرت منصة «حكومتنا» ثلاثة قرارات لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بالخصوص، منوهة بأنه «جاري التنسيق مع وزارة الخارجية فيما يخص باقي السفارات التي تتعامل بنفس المبدأ» مع الدولة الليبية وبعثاتها الدبلوماسية بالخارج.

- نورلاند يبحث مع المنقوش إعادة فتح السفارة الأميركية في طرابلس
- نورلاند يلمح إلى اقتراب افتتاح السفارة الأميركية بطرابلس.. ويدعو لإنهاء إغلاق النفط فورا
- ترتيبات أميركية قبل استئناف العمل من ليبيا تجنبا لتكرار سيناريو هجوم بنغازي

وخصص مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفق قراره رقم (781) لسنة 2022، قطعة بمساحة 30 ألف متر مربع لصالح السفارة القطرية لدى ليبيا. كما خصّص عقارًا ببلدية تاجورا تبلغ مساحته 40 ألف هكتار لصالح السفارة الإماراتية بموجب قراره رقم (724) لسنة 2022، وذلك بعدما عدل حدودا وفق قراره رقم (761) لسنة 2022. فيما لم ينشر القرارات الخاصة بتخصيص قطع أراض للسفاراتين التركية والأميركية المشار إليهما.

مجمع دبلوماسي جديد للسفارة الفرنسية وأميركا تخطط لفتح سفارتها في طرابلس
وقبل أسابيع قال موقع «أفريكا انتيلجنس» إن السفارة الفرنسية لدى ليبيا انتهت من بناء مجمع دبلوماسي في العاصمة طرابلس بقيمة 90 مليون يورو، مشيرة إلى خلاف بين وزارة الخارجية والبرلمان الفرنسي بشأن تكاليف المقر الجديد للسفارة في ليبيا.

وفي مايو 2021، أفاد تقرير لقناة «إن بي سي» الأميركية بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط لإعادة فتح السفارة الأميركية في طرابلس، بعد سبع سنوات من إغلاقها، وقال مصدران مطلعان للقناة، إن الإدارة الأميركية نشرت فريقا في ليبيا؛ للعمل على الإجراءات اللوجستية المرهقة لإعادة فتح السفارة، عقب زيارة دبلوماسي أميركي رفيع المستوى طرابلس حينها.

كما نقلت القناة عن ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية قوله «نعتزم بدء استئناف العمليات في ليبيا بمجرد أن يسمح الوضع الأمني ولدينا الإجراءات الأمنية اللازمة»، موضحًا أن «حدوث ذلك يتطلب تخطيطًا لوجستيًا وأمنيًا دقيقًا، إضافة إلى التنسيق بين الوكالات لتلبية المتطلبات الأمنية والقانونية».

حي دبلوماسي للسفارات 
ونشر الناشط خالد الطيب عبر حسابه على «فيسبوك» صورة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة وهو يعرض على السفير الأميركي لدى ليبيا بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس خريطة لموقع قطعة الأرض الخاصة بالسفارة الأميركية، مشيرا إلى أنها ستكون ضمن «حي للسفارات» سيضم إلى جانبها سفارات قطر والإمارات وتركيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. الأخضر 3 - 0 أهلي الخرطوم

انتهت عبر «WTV».. الأخضر 3 - 0 أهلي الخرطوم
مقتل 11 زائرا إيرانيا وسائقهم بحادث سير في العراق

مقتل 11 زائرا إيرانيا وسائقهم بحادث سير في العراق
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري الأبطال

الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري الأبطال
أوكرانيا: الجنود الروس انسحبوا من مواقع استراتيجية في شرق البلاد

أوكرانيا: الجنود الروس انسحبوا من مواقع استراتيجية في شرق البلاد
شاهد: الصمت يرافق رحلة الملكة إليزابيث الثانية الأخيرة من بالمورال إلى ادنبره

شاهد: الصمت يرافق رحلة الملكة إليزابيث الثانية الأخيرة من بالمورال إلى ادنبره
ما سر حب الملكة إليزابيث لليبيا؟

ما سر حب الملكة إليزابيث لليبيا؟
جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا

جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا
لهذه الأسباب يريد الأميركيون الذهاب للقمر

لهذه الأسباب يريد الأميركيون الذهاب للقمر
لبنانيون يستعينون بالمغتربين ويبيعون مقتنياتهم لتوفير كلفة الطاقة الشمسية

لبنانيون يستعينون بالمغتربين ويبيعون مقتنياتهم لتوفير كلفة الطاقة الشمسية
(فيديو) بولندا تطيح بالبرازيل خارج مونديال الطائرة.. وتضرب موعدا مع إيطاليا في النهائي

(فيديو) بولندا تطيح بالبرازيل خارج مونديال الطائرة.. وتضرب موعدا مع إيطاليا في ...
ألمانيا.. تظاهرة تطالب برفع الأجور بنسبة 8% في قطاع الصناعة

ألمانيا.. تظاهرة تطالب برفع الأجور بنسبة 8% في قطاع الصناعة
وفاة رئيس مكتب تشغيل الكهرباء في درنة صعقا أثناء أداء عمله

وفاة رئيس مكتب تشغيل الكهرباء في درنة صعقا أثناء أداء عمله
تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟

تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟
وزارة التعليم تعلن آخر التفاصيل بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي

وزارة التعليم تعلن آخر التفاصيل بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي
فيضانات تهدد كاليفورنيا.. والحرائق متواصلة

فيضانات تهدد كاليفورنيا.. والحرائق متواصلة
مظاهرة في المغرب ضد التطبيع

مظاهرة في المغرب ضد التطبيع
فضحته كاميرات المراقبة.. ضبط شخص سرق 8 آلاف دينار من سيارة في بنغازي (فيديو)

فضحته كاميرات المراقبة.. ضبط شخص سرق 8 آلاف دينار من سيارة في بنغازي (فيديو)
تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا

تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس مجلس الشوري يؤكد لعقيلة صالح دعم قطر لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا
رئيس مجلس الشوري يؤكد لعقيلة صالح دعم قطر لتحقيق السلام ...
تأثر حركة الاتصالات في شرق ليبيا بسبب قطع كابل قرب بنغازي
تأثر حركة الاتصالات في شرق ليبيا بسبب قطع كابل قرب بنغازي
السفارة الأميركية لدى ليبيا تحيي ذكرى هجمات 11 سبتمبر وبنغازي
السفارة الأميركية لدى ليبيا تحيي ذكرى هجمات 11 سبتمبر وبنغازي
القطراني وعبدالجليل يفتتحان الأقسام الإيوائية والخدمية بمستشفى العيون في بنغازي
القطراني وعبدالجليل يفتتحان الأقسام الإيوائية والخدمية بمستشفى ...
مركز المناهج: 40% من الكتاب المدرسي بمخازن وزارة التربية والتعليم
مركز المناهج: 40% من الكتاب المدرسي بمخازن وزارة التربية والتعليم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه...
سقوط طائرة في ضواحي بنغازي (صور)
سقوط طائرة في ضواحي بنغازي (صور)...
القيادة العامة: الطائرة المدمرة قرب بنينا كانت مسلحة بصاروخين
القيادة العامة: الطائرة المدمرة قرب بنينا كانت مسلحة ......
المزيد
تخصيص قطع أراض لسفارات 4 دول شرق قاعدة معيتيقة
تخصيص قطع أراض لسفارات 4 دول شرق قاعدة معيتيقة...
محفوظة من العام الماضي.. وصول أولى شحنات الكتاب المدرسي إلى مخازن المرافق التعليمية ببني وليد
محفوظة من العام الماضي.. وصول أولى شحنات الكتاب المدرسي إلى ......
تمديد فترة تقديم طلبات الترشح لانتخاب المجلس البلدي ترهونة إلى الخميس
تمديد فترة تقديم طلبات الترشح لانتخاب المجلس البلدي ترهونة ......
مركز المناهج: 40% من الكتاب المدرسي بمخازن وزارة التربية والتعليم
مركز المناهج: 40% من الكتاب المدرسي بمخازن وزارة التربية ......
القطراني وعبدالجليل يفتتحان الأقسام الإيوائية والخدمية بمستشفى العيون في بنغازي
القطراني وعبدالجليل يفتتحان الأقسام الإيوائية والخدمية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط