تخصيص قطع أراض لسفارات 4 دول شرق قاعدة معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط

وافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على تخصيص قطع أراض لصالح سفارات 4 دول، وذلك ضمن مجمع حددته مصلحة الأملاك العامة للدولة شرق قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد.

وقالت منصة «حكومتنا» إن هذا الإجراء يأتي في إطار مبدأ «المعاملة بالمثل للدول التي توافق على تخصيص أراضٍ أو مبان لصالح السفارات الليبية»، مؤكدة صدور القرارات الخاصة «بتخصيص أراض لسفارات قطر وتركيا والإمارات والولايات المتحدة».

قطعة أرض للسفارة القطرية وعقار للسفارة الإماراتية

ونشرت منصة «حكومتنا» ثلاثة قرارات لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بالخصوص، منوهة بأنه «جاري التنسيق مع وزارة الخارجية فيما يخص باقي السفارات التي تتعامل بنفس المبدأ» مع الدولة الليبية وبعثاتها الدبلوماسية بالخارج.

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وخصص مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفق قراره رقم (781) لسنة 2022، قطعة بمساحة 30 ألف متر مربع لصالح السفارة القطرية لدى ليبيا. كما خصّص عقارًا ببلدية تاجورا تبلغ مساحته 40 ألف هكتار لصالح السفارة الإماراتية بموجب قراره رقم (724) لسنة 2022، وذلك بعدما عدل حدودا وفق قراره رقم (761) لسنة 2022. فيما لم ينشر القرارات الخاصة بتخصيص قطع أراض للسفاراتين التركية والأميركية المشار إليهما.

مجمع دبلوماسي جديد للسفارة الفرنسية وأميركا تخطط لفتح سفارتها في طرابلس

وقبل أسابيع قال موقع «أفريكا انتيلجنس» إن السفارة الفرنسية لدى ليبيا انتهت من بناء مجمع دبلوماسي في العاصمة طرابلس بقيمة 90 مليون يورو، مشيرة إلى خلاف بين وزارة الخارجية والبرلمان الفرنسي بشأن تكاليف المقر الجديد للسفارة في ليبيا.

وفي مايو 2021، أفاد تقرير لقناة «إن بي سي» الأميركية بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط لإعادة فتح السفارة الأميركية في طرابلس، بعد سبع سنوات من إغلاقها، وقال مصدران مطلعان للقناة، إن الإدارة الأميركية نشرت فريقا في ليبيا؛ للعمل على الإجراءات اللوجستية المرهقة لإعادة فتح السفارة، عقب زيارة دبلوماسي أميركي رفيع المستوى طرابلس حينها.

كما نقلت القناة عن ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية قوله «نعتزم بدء استئناف العمليات في ليبيا بمجرد أن يسمح الوضع الأمني ولدينا الإجراءات الأمنية اللازمة»، موضحًا أن «حدوث ذلك يتطلب تخطيطًا لوجستيًا وأمنيًا دقيقًا، إضافة إلى التنسيق بين الوكالات لتلبية المتطلبات الأمنية والقانونية».