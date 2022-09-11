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تمديد فترة تقديم طلبات الترشح لانتخاب المجلس البلدي ترهونة إلى الخميس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 سبتمبر 2022, 08:27 مساء
تمديد فترة تقديم طلبات الترشح لانتخاب المجلس البلدي ترهونة إلى الخميس
الحملة التوعوية لانتخابات المجلس البلدي ترهونة بشوارع المدينة، 7 أغسطس 2022. (الإنترنت)
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أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، اليوم الأحد، تمديد فترة تقديم طلبات الترشح لانتخاب المجلس البلدي لبلدية ترهونة إلى يوم الخميس المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري، وذلك لتمكين الراغبين في الترشح من استكمال إجراءاتهم أمام اللجنة الفرعية ترهونة بمقرها الكائن بالقرب من المجمع الإداري ترهونة من الساعة 9 صباحًا وحتى 6 مساءً.

وطالبت اللجنة المركزية في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت، الراغبين في تقديم طلبات الترشح بضرورة الالتزام بتعليمات اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي ترهونة، مذكرة إياهم بأن عملية تقديم طلبات الترشح تبدأ بالولوج إلى منظومة المترشحين المتاحة أمام الممثل القانوني للقائمة المترشحة وذلك عبر الرابط التالي: (https://candidates.ccmce.ly/Register/index.php)

ونبهت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية إلى أنه في حال تعذر الولوج لمنظومة المترشحين فإنه يمكن للممثل القانوني لأي قائمة التوجه الى مقر اللجنة الفرعية لتقدم له المساعدة في عملية التسجيل ومراجعة إجراءاته أمامها، وذلك في سبيل سرعة استكمال الطلبات خلال هذه المدة.

جلسة حوارية حول مراقبة الانتخابات البلدية في ترهونة
وتنظم اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية جلسة حوارية بشأن المفاهيم والإجراءات الخاصة بعملية مراقبة انتخابات المجالس البلدية، وذلك بمقر كلية الاقتصاد بجامعة الزيتونة في مدينة ترهونة، صباح غدٍ الإثنين.

- جلسة حوارية بشأن إجراءات مراقبة انتخابات المجالس البلدية في ترهونة الإثنين
- تقديم موعد إقفال سجل الناخبين لانتخابات المجلس البلدي ترهونة

وأوضحت اللجنة المركزية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد، أن هذه الجلسة تهدف إلى «استيضاح دور المراقبين باعتبارهم أحد الأطراف الداعمة للعملية الانتخابية. وأداة لتحقيق مبدأ الإفصاح والشفافية لنفاذ المعلومة الانتخابية. كما تهدف أيضًا إلى استيضاح اللوائح والأنظمة الحاكمة لها وبيان الخطط التي تقدمت بها اللجنة في تذليل الصعاب أثناء إجراء الانتخابات».

ودعت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية منظمات المجتمع المدني المهتمة بالمراقبة الانتخابية إلى المشاركة وإثراء الجلسة الحوارية من خلال التواصل مع اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي ترهونة، منوهة بأن المستهدفين لحضور هذه الجلسة منظمات المراقبة الانتخابات.

إقفال سجل الناخبين لانتخابات المجلس البلدي ترهونة
وكانت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية، أقفلت سجل الناخبين الخاص بانتخابات المجلس البلدي ترهونة مساء الإثنين 5 سبتمبر، وذلك قبل 6 أيام عن الموعد الذي كان مقررًا له اليوم 11 سبتمبر وفق إعلان سابق للجنة.

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