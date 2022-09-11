«الكهرباء»: انتهاء الأعمال بمحطة مصراتة الاستعجالي وخط نقل الطاقة أوباري-الفجيج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، انتهاء أعمالها بمشروع محطة مصراتة الاستعجالي، ودخولها قريبًا على الشبكة العامة، بقدرة إنتاجية تبلغ 650 ميغاوات، وفق ما أعلنت منصة «حكومتنا» اليوم.

فيما قالت الشركة، في بيان مستقل اليوم، إنها قاربت على الانتهاء من مشروع خط نقل الطاقة أوباري-الفجيج 220ك.ف، لربط الوحدتين الأولى والثانية على الشبكة الكهربائية بقدرة إنتاجية 340 ميغاوات.

وشدد البيان على أن مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء يسعى بخطوات ثابتة للرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية، من خلال متابعته المستمرة للمشاريع الجديدة المنتجة للطاقة الكهربائية وخطوط النقل.

أعمال صيانة وتوفير التغذية

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، توفير التغذية اللازمة لمحطة تحويل 11/66 كيلوفولت جارف بمدينة سرت، بتنفيذ كوابل جهد 11 كيلوفولت.

- «الكهرباء»: توفير التغذية لمحطة تحويل جارف في سرت بتنفيذ كوابل جهد 11 كيلوفولت

ولفتت الشركة إلى أن فرق الصيانة بدائرة توزيع حي الأندلس نفذت أعمال صيانة لمكونات شبكة التوزيع، وشملت مد كابل ضغط منخفض مسافة 100 متر، حجم 240 ملم، بدل كابل معطوب على محطة أبوليفة.

مشروع خط نقل الطاقة أوباري-الفجيج 220ك.ف،. (الشركة العامة للكهرباء)

مشروع خط نقل الطاقة أوباري-الفجيج 220ك.ف،. (الشركة العامة للكهرباء)