«مؤسسة النفط»: ارتفاع إنتاج الخام إلى 1.2 مليون برميل خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن إنتاجها من النفط الخام بلغ مليونًا و205 آلاف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزاد الإنتاج بواقع 11 ألف برميل يوميًا، مقارنة بآخر إحصائية للإنتاج صادرة عن المؤسسة، يوم الجمعة الماضي. حين وصل الإنتاج إلى مليون و194 ألف برميل.

1.1 مليار قدم مكعبة استهلاك الغاز

وأوضحت المؤسسة، في بيان اليوم، أن إنتاج المكثفات بلغ 54 ألف برميل أمس السبت، فيما بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي مليارًا و103 ملايين قدم مكعبة.

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وبحسب المؤسسة، توزعت كميات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي، على الشركة العامة للكهرباء بـ915 مليون قدم مكعبة، والمؤسسة الوطنية للنفط، بـ107 ملايين قدم مكعبة، ومجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى بـ55 مليون قدم مكعبة، ومصانع الإسمنت بـ26 مليون قدم مكعبة.