ضبط تشكيل عصابي في صبراتة متهم بخطف مواطن وتصويره وابتزازه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ضبط تشكيل عصابي في صبراتة، متهم بخطف أحد المواطنين وتصويره من أجل ابتزازه، وسرقة سيارته بقوة السلاح.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية اليوم، تمكنت الدوريات المشتركة لأعضاء وحدات التحري والقبض التابعة لمركز وقسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة، من القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص، متهمين بخطف مواطن وتصويره من أجل ابتزازه، كما قاموا بسرقة سيارته بقوة السلاح.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وفاة خمسيني في حادث سير مروع

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت مديرية أمن طرابلس وفاة شخص خمسيني في حادث سير مروع بطريق المطار.

- وفاة خمسيني في حادث مروع بطريق المطار بطرابلس

وأفادت المديرية، في بيان الأحد، بوقوع حادث مروري باتجاه المطار بين مركبتين نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى اصطدام سائق «هوندا» بسيارة مركونة يمين الطريق.

السلاح المستخدم في الجريمة. (وزارة الداخلية)