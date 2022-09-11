وفاة خمسيني في حادث مروع بطريق المطار بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس وفاة شخص خمسيني في حادث سير مروع بطريق المطار.

وأفادت المديرية، في بيان الأحد، بوقوع حادث مروري باتجاه المطار بين مركبتين نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى اصطدام سائق «هوندا» بسيارة مركونة يمين الطريق.

وبحسب البيان، نتج عن الحادث وفاة شخص خمسيني حسب إفادة ضابط التحقيق بقسم مرور أبوسليم.

ضبط لص الذهب في زناتة

والثلاثاء الماضي، أعلنت مديرية أمن طرابلس، القبض على لص تسلل إلى أحد المنازل بمنطقة زناتة وسرق مصوغات ذهبية تقدر قيمتها بـ25 ألف دينار.

- كشفه حذائه.. القبض على لص الذهب في زناتة

وبلغ صاحب العقار عن السرقة لكن مركز شرطة الفرناج دونها ضد مجهول قبل أن يتمكن أعضاء قسم التوثيق والمعلومات بالمديرية من التعرف على السارق من آثار حذائه، وفق بيان صادر عن مديرية أمن طرابلس.

آثار الحادث المروع. (مديرية أمن طرابلس)

آثار الحادث المروع. (مديرية أمن طرابلس)