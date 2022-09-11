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«الأرصاد»: البحر خفيف الموج على طول الساحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 سبتمبر 2022, 10:03 صباحا
«الأرصاد»: البحر خفيف الموج على طول الساحل الليبي
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يكون البحر خفيف الموج إلى هادئ على طول الساحل الليبي.

وقال المركز في نشرة الصيد البحري الصادر اليوم، إن ارتفاع الموج سيتراوح بين 0.25 و1.25 متر على طول الساحل الليبي.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب يوم الغد.
الريح براني إلى متغير الاتجاه ويكون شلوق هذا اليوم على ساحل الخمس ومصراتة سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.
البحر خفيف الموج الى هادئ.
درجة حرارة سطح البحر (29 - 30) درجة مئوية.
الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على درنة واقصى الساحل.
الريح بحري الى شرش بشكل عام بينما يكون غربي الى باش على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-1.25)متر على ساحل درنة و طبرق و ما بين (0.25 -0.75) متر على باقي الساحل.
البحر خفيف الموج الى هادئ.
درجة حرارة سطح البحر (28 - 29) درجة مئوية.
الرؤية جيدة.

«الأرصاد»: البحر خفيف الموج على طول الساحل الليبي
«الأرصاد»: البحر خفيف الموج على طول الساحل الليبي
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