«الأرصاد»: البحر خفيف الموج على طول الساحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يكون البحر خفيف الموج إلى هادئ على طول الساحل الليبي.

وقال المركز في نشرة الصيد البحري الصادر اليوم، إن ارتفاع الموج سيتراوح بين 0.25 و1.25 متر على طول الساحل الليبي.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب يوم الغد.

الريح براني إلى متغير الاتجاه ويكون شلوق هذا اليوم على ساحل الخمس ومصراتة سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.

البحر خفيف الموج الى هادئ.

درجة حرارة سطح البحر (29 - 30) درجة مئوية.

الرؤية جيدة.