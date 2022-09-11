«الأرصاد»: تراجع تدريجي في درجات الحرارة على أقصى الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تراجعًا تدريجيًا في درجات الحرارة اليوم، على أقصى الساحل الغربي، بينما تبقى الأجواء ساخنة على بعض مناطق الشمال الغربي.

وقال المركز في بيان حول توقعاته لحالة الطقس اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022، إن السماء ستكون صافية على أغلب الأنحاء.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية أغلب الأحيان.

الرياح: شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية، وتسجل على بني وليد وأبونجيم 40 و41 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد على مناطق (المرج والبيضاء وشحات)، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب بداية من يوم الغد على أغلب المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض مناطق الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين 30 و35 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا طفيفًا يوم الغد.

الجفرة-سبها-غات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد على أغلب المناطق.