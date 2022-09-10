شاهد في «هذا المساء».. برلين دون ليبيين والدوحة تحتضن عقيلة بعد القطيعة

القاهرة - بوابة الوسط

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء» المذاعة على قناة «الوسط wtv»، مساء السبت، على احتضان العاصمة الألمانية برلين اجتماع دولي حول ليبيا، وكذلك استقبال العاصمة القطرية الدوحة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وأمس الجمعة، احتضنت برلين اجتماعا دوليا لمناقشة الملف الليبي ضم المبعوثين الخاصين إلى ليبيا من كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثلين عن تركيا ومصر، إضافة إلى السفيرة البريطانية كارولين هورندال، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو.

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وجدد المشاركون في اجتماع برلين التأكيد على التزامهم المشترك بدعم مسار شامل نحو الانتخابات في ليبيا «بأسرع وقت»، وأعربوا كذلك عن تطلعهم إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وفق المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو.

واليوم السبت، وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية، تأتي بعد يومين من زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إلى الدولة ولقائه أمير قطر تميم بن حمد.