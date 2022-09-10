Atwasat

إخلاء شقة بمصراتة وتسليمها إلى شركة الضمان الاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 سبتمبر 2022, 10:05 مساء
إخلاء شقة بمصراتة وتسليمها إلى شركة الضمان الاجتماعي
إخلاء شقة بمصراتة وتسليمها إلى شركة الضمان الاجتماعي، 8 سبتمبر 2022. (إدارة إنفاذ القانون)
alwasat radio

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إخلاء شقة من شاغلها بالحي السكني القوشي بمصراتة، وذلك تنفيذًا لتعليمات وكيل النيابة بمكتب النائب العام.

وأوضحت أن الشقة ملك شركة الضمان الاجتماعي التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي، وجرى تسليمها إلى الشركة وفتح محضر بالواقعة، وفق بيان صادر عن الإدارة.

- إخلاء شقة بمنطقة الظهرة وتسليمها إلى مالكها الشرعي (صور)
- بالصور .. إخلاء 89 موقعا مملوكا للدولة بمدينة زليتن

وفي أبريل الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إخلاء شقة بمنطقة الظهرة من مجموعة خارجة عن القانون وتسليمها إلى مالكها الشرعي. وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن ذلك جاء بناءً على شكوى مقدمة إلى مكتب النائب العام بشأن الاستيلاء على عقار في منطقة الظهرة.

إخلاء شقة بمصراتة وتسليمها إلى شركة الضمان الاجتماعي، 8 سبتمبر 2022. (إدارة إنفاذ القانون)
إخلاء شقة بمصراتة وتسليمها إلى شركة الضمان الاجتماعي، 8 سبتمبر 2022. (إدارة إنفاذ القانون)
إخلاء شقة بمصراتة وتسليمها إلى شركة الضمان الاجتماعي، 8 سبتمبر 2022. (إدارة إنفاذ القانون)
إخلاء شقة بمصراتة وتسليمها إلى شركة الضمان الاجتماعي، 8 سبتمبر 2022. (إدارة إنفاذ القانون)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منازل مدمرة وطرق مليئة بالفجوات.. آثار القصف تطغى على بلدة استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها

منازل مدمرة وطرق مليئة بالفجوات.. آثار القصف تطغى على بلدة استعادت القوات ...
انتهت عبر «WTV».. «كم كم» 0 - 2 «الأهلي طرابلس»

انتهت عبر «WTV».. «كم كم» 0 - 2 «الأهلي طرابلس»
تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟

تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟
غوتيريس: العالم يدفع «الثمن المروع» للطاقة الأحفورية

غوتيريس: العالم يدفع «الثمن المروع» للطاقة الأحفورية
باكستان: ارتفاع ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات بإقليم «بلوشيستان» إلى 270 شخصا

باكستان: ارتفاع ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات بإقليم «بلوشيستان» إلى 270 ...
فيضانات تهدد كاليفورنيا.. والحرائق متواصلة

فيضانات تهدد كاليفورنيا.. والحرائق متواصلة
مظاهرة في المغرب ضد التطبيع

مظاهرة في المغرب ضد التطبيع
نجم الأهلي طرابلس السابق يشيد بسالم مانه

نجم الأهلي طرابلس السابق يشيد بسالم مانه
الهلال يتوج بطلاً لكأس سوبر لوسيل بعد فوزه على الزمالك

الهلال يتوج بطلاً لكأس سوبر لوسيل بعد فوزه على الزمالك
فضحته كاميرات المراقبة.. ضبط شخص سرق 8 آلاف دينار من سيارة في بنغازي (فيديو)

فضحته كاميرات المراقبة.. ضبط شخص سرق 8 آلاف دينار من سيارة في بنغازي (فيديو)
زيلينسكي: الجيش الأوكراني استعاد 30 بلدة من الروس في شمال شرق البلاد

زيلينسكي: الجيش الأوكراني استعاد 30 بلدة من الروس في شمال شرق البلاد
شاهد في «الحصاد»: معركة الجامعة العربية وقطر تبدأ وساطتها

شاهد في «الحصاد»: معركة الجامعة العربية وقطر تبدأ وساطتها
(فيديو) اكتمال أضلاع المربع الذهبي لمونديال الطائرة.. تعرف على المواجهات

(فيديو) اكتمال أضلاع المربع الذهبي لمونديال الطائرة.. تعرف على المواجهات
تشارلز الثالث يعد بخدمة البريطانيين طوال حياته مثل الملكة إليزابيث

تشارلز الثالث يعد بخدمة البريطانيين طوال حياته مثل الملكة إليزابيث
عبر «WTV».. «في التسعين» يرصد كواليس ممثلي ليبيا قبل منافسات دوري الأبطال والكونفدرالية

عبر «WTV».. «في التسعين» يرصد كواليس ممثلي ليبيا قبل منافسات دوري الأبطال ...
شاهد .. التونسية أنس جابر تبلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس

شاهد .. التونسية أنس جابر تبلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس
تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا

تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا
«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟

«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«مراسلون بلا حدود»: الصحافة في ليبيا تحت تهديد المجموعات المسلحة
«مراسلون بلا حدود»: الصحافة في ليبيا تحت تهديد المجموعات المسلحة
بعد اتفاق عدد من الأحزاب على ضرورتها.. هل يتحقق حلم الانتخابات في ليبيا؟
بعد اتفاق عدد من الأحزاب على ضرورتها.. هل يتحقق حلم الانتخابات في...
«جريمة شرف».. شخص يقتل ابنة أخيه بـ«كلاشينكوف» في بنغازي
«جريمة شرف».. شخص يقتل ابنة أخيه بـ«كلاشينكوف» في بنغازي
انتحال علامة تجارية لمصنع تونة مغلق منذ سنوات في صبراتة
انتحال علامة تجارية لمصنع تونة مغلق منذ سنوات في صبراتة
«الرقابة على الأدوية»: إيقاف نشاط بعض الصيدليات والعيادات في الجفارة
«الرقابة على الأدوية»: إيقاف نشاط بعض الصيدليات والعيادات في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه...
سقوط طائرة في ضواحي بنغازي (صور)
سقوط طائرة في ضواحي بنغازي (صور)...
القيادة العامة: الطائرة المدمرة قرب بنينا كانت مسلحة بصاروخين
القيادة العامة: الطائرة المدمرة قرب بنينا كانت مسلحة ......
المزيد
شاهد في «هذا المساء».. برلين دون ليبيين والدوحة تحتضن عقيلة بعد القطيعة
شاهد في «هذا المساء».. برلين دون ليبيين والدوحة تحتضن عقيلة ......
وسائل إعلام فرنسية: الإفراج عن شرطي أطلق النار على ليبي قرب «برج إيفل»
وسائل إعلام فرنسية: الإفراج عن شرطي أطلق النار على ليبي قرب ......
إخلاء شقة بمصراتة وتسليمها إلى شركة الضمان الاجتماعي
إخلاء شقة بمصراتة وتسليمها إلى شركة الضمان الاجتماعي...
«الرقابة على الأدوية»: إيقاف نشاط بعض الصيدليات والعيادات في الجفارة
«الرقابة على الأدوية»: إيقاف نشاط بعض الصيدليات والعيادات في......
انتحال علامة تجارية لمصنع تونة مغلق منذ سنوات في صبراتة
انتحال علامة تجارية لمصنع تونة مغلق منذ سنوات في صبراتة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط