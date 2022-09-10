إخلاء شقة بمصراتة وتسليمها إلى شركة الضمان الاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إخلاء شقة من شاغلها بالحي السكني القوشي بمصراتة، وذلك تنفيذًا لتعليمات وكيل النيابة بمكتب النائب العام.

وأوضحت أن الشقة ملك شركة الضمان الاجتماعي التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي، وجرى تسليمها إلى الشركة وفتح محضر بالواقعة، وفق بيان صادر عن الإدارة.

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وفي أبريل الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إخلاء شقة بمنطقة الظهرة من مجموعة خارجة عن القانون وتسليمها إلى مالكها الشرعي. وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن ذلك جاء بناءً على شكوى مقدمة إلى مكتب النائب العام بشأن الاستيلاء على عقار في منطقة الظهرة.

إخلاء شقة بمصراتة وتسليمها إلى شركة الضمان الاجتماعي، 8 سبتمبر 2022. (إدارة إنفاذ القانون)

إخلاء شقة بمصراتة وتسليمها إلى شركة الضمان الاجتماعي، 8 سبتمبر 2022. (إدارة إنفاذ القانون)