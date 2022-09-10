«مراسلون بلا حدود»: الصحافة في ليبيا تحت تهديد المجموعات المسلحة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت منظمة «مراسلون بلا حدود» إن الاشتباكات الأخيرة في ليبيا نهاية أغسطس الماضي تذكِّر بأن هذا «العنف المتكرر» له تأثير كبير على عمل الصحفيين في الميدان، معتبرة أن الصحافة في ليبيا باتت تحت تهديد «الميليشيات».

ولفتت المنظمة، ومقرها باريس في تقرير لها، اليوم السبت، إلى اندلاع هذه الاشتباكات في طرابلس بين الجماعات المسلحة التي «تمولها السلطات الليبية بشكل كبير بمساعدة دول أجنبية» في بعض الأحيان في 28 أغسطس، على خلفية التنافس بين الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة التي ترفض التنازل عن السلطة إلا لسلطة منتخبة.

وكشفت هذه الاشتباكات الأخيرة الصعوبات التي يواجهها الصحفيون كل يوم في التمكن من القيام بعملهم بحرية على الأرض في ظل هذه الفوضى السياسية والأمنية، وفق ما قال ممثل «مراسلون بلا حدود» في شمال أفريقيا خالد درارني.

ونقل التقرير عن رئيس إحدى وسائل الإعلام المحلية، رفض كشف هويته، قوله: «تمر الصحافة في ليبيا بلحظات من التوتر السياسي والعسكري ما يجعل من الصعب للغاية احترام عملنا حتى لو كان من الضروري متابعة الأحداث وإعلام الناس.. من جهتي، حاولت الخروج إلى الشارع لتغطية الاشتباكات من بعيد، لكنني تلقيت على الفور تهديدات من عدة مسلحين لا أعرف حتى انتماءهم»، وعبر عن أسفه لأن ليس لديهم كصحفيين الخوذ والسترات الواقية من الرصاص لحماية أنفسهم والتعرف عليهم من قبل مختلف الفصائل المسلحة.

صعوبات أمام الصحفيين في تغطية الاشتباكات

وحسب القرير، فإن قادة الفصائل يرون أنه لا يوجد صحفيون مستقلون في ليبيا وأنهم جميعًا سيخضعون لسيطرة هذه العشيرة أو تلك، هذا يجعلهم أهدافًا محتملة. ويشرح صحفي آخر اعتاد العمل الميداني، وجرى حجب اسمه لأسباب أمنية، أن «العمل الصحفي المستقل يكاد يكون مستحيلًا اليوم في ليبيا، لا سيما أثناء الاشتباكات بين الميليشيات. يمكن أن يكون للإبلاغ عن البيانات أو الحقائق بموضوعية عواقب وخيمة على شخصه».

وإضافة إلى ذلك «هذا يعتمد أيضًا على الموقع الجغرافي الذي تتواجد فيه: لا يستطيع الصحفيون المقيمون في الغرب التحدث بحرية عن الجماعات السياسية والميليشيات في طرابلس. الوضع مشابه للصحفيين المقيمين في شرق البلاد». ووفقًا له، فإن عمل المراسلين الأجانب أقل صعوبة بكثير، ولا يجرى متابعة وسائل الإعلام الأجنبية بشكل عام، وبالتالي فهي «خاضعة للإشراف قليلًا» مقارنة بالإعلام المحلي.

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خطف الصحفي علي الرفاوي في سرت

وأكدت المنظمة غير الحكومية، تعدد حالات انتهاك حرية الصحافة في الأسابيع الأخيرة في البلاد، وكان أكثرها دلالة هو خطف الصحفي علي الرفاوي في سرت في 26 مارس 2022، مشيرة إلى إطلاق مراسل القناة الليبية الخاصة السابقة «218» في 5 يوليو الماضي بعد أكثر من مئة يوم قضاها في الأسر.

وذكرت «مراسلون بلا حدود» حالة انتهاك أخرى مدرجة في ليبيا، وهي قضية الصحفي محمد مسعود، حيث تعرض مراسل قناة «العربية» الإخبارية لأحداث عنف من قبل عناصر جرى تحديدهم فيما بعد على أنهم «ينتمون إلى الأمن الداخلي الليبي» وهذا بينما كان يغطي جلسة لمجلس النواب بطبرق. ونددت المنظمة بهذا الهجوم ودعت السلطات الليبية إلى ضمان سلامة الصحفيين في البلاد.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه الاعتداءات على الحريات في البلاد، لم يذكر أي فصيل أو حزب بوضوح رغبته في جعل حرية الصحافة إحدى أولوياته. وعلى العكس من ذلك فإن حقيقة أن جزءًا كبيرًا من وسائل الإعلام تنتمي أو تعتمد على هذا الفصيل أو ذاك يجعل من الصعب عليهم أن يكونوا مستقلين. وهذا ما يؤكده أحد الصحفيين الذي يعتقد أن غالبية وسائل الإعلام المحلية في ليبيا تنتمي إلى فصائل متنافسة، الأمر الذي يجبر الصحفيين على تفضيل أطروحات الجهة التي يعمل بها، وهو سيناريو تكرّر منذ الانتخابات الأخيرة في 2014.

وعاد ممثل «مراسلون بلا حدود» في شمال أفريقيا خالد درارني، وقال إن «الوضع في ليبيا صعب بشكل خاص بالنسبة للإعلاميين»، داعيًا المجتمع الدولي للخروج بحزم وقوة لحماية حرية الصحافة في مواجهة التهديدات والضغوط التي تمارس على أهل المهنة من قبل الفصائل المسلحة. كما حث جميع أطراف النزاع على فهم أن حماية الصحفيين يجب أن تكون إحدى أولوياتهم اليوم، لأنه بغض النظر عن مدى خطورة الوضع السياسي يحتاج الليبيون إلى وسائل إعلام مستقلة وصحفيين محميين.