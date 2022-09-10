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إيفاد طلاب ليبيين لدراسة المناهج العسكرية في إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 سبتمبر 2022, 07:32 مساء
إيفاد طلاب ليبيين لدراسة المناهج العسكرية في إيطاليا
مجموعة من الطلاب الليبيين الموفدين للدراسة في إيطاليا. (إدارة التوجيه المعنوى التابعة لقوات حكومة الوحدة)
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قالت إدارة التوجيه المعنوي التابعة لرئاسة الأركان بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إنها أوفدت مجموعة من الطلبة العسكريين للدراسة في إيطاليا.

وأوضحت الإدارة، في بيان اليوم السبت، أن الطلاب غادروا الأسبوع الماضي إلى إيطاليا، وهم يمثلون كلًا من أكاديمية الدراسات البحرية، وكلية العسكرية الكلية الجوية، وكلية الطب العسكري، بالإضافة إلى ضباط صف موفدين إلى المدرسة المهنية لضباط الصف البحرية. واجتاز الطلاب عددًا من الاختبارات المقررة.

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وفي 21 أغسطس الماضي، انطلقت دورات تدريبية لعدد من عناصر القوات البحرية الليبية في ولاية إزمير جنوب غرب تركيا؛ في إطار التعاون ببين حكومة الدبيبة وتركيا في مجال التدريب العسكري.

مجموعة من الطلاب الليبيين الموفدين للدراسة في إيطاليا. (إدارة التوجيه المعنوى التابعة لقوات حكومة الوحدة)
مجموعة من الطلاب الليبيين الموفدين للدراسة في إيطاليا. (إدارة التوجيه المعنوى التابعة لقوات حكومة الوحدة)
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