54 نائبا يدعون الجامعة العربية لبذل الجهود من أجل إجراء انتخابات عامة «تنهي صراع الشرعيات»

القاهرة - بوابة الوسط

دعا 54 عضوًا بمجلس النواب جامعة الدولة العربية إلى «بذل مزيد الجهود من أجل إجراء انتخابات عامة تنهي الصراع على الشرعيات».

جاء ذلك في خطاب صادر عن النواب إلى الأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط، قالوا فيه إنهم يخاطبون الجامعة عبر «وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية».

وأشاروا إلى رفضهم إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مضيفين أن رئيس المجلس عقيلة صالح «خالف النظام الداخلي، ويستغل صفته».

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وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح طالب أبوالغيط، بـ«دعم قرارات مجلس النواب ومساندة حكومة فتحي باشاغا، لتمارس مهامها من خارج مدينة طرابلس».

وأضاف النواب الذين أطلقوا على أنفسهم اسم «كتلة برلمانيون ضد التمديد»: «الاتفاق السياسي الليبي حدد نصابًا وآلية واضحة ودقيقة لسحب الثقة.. تتطلب موافقة المجلس الأعلى للدولة في (جلسة عامة) وموافقة أغلبية 120 عضوًا من مجلس النواب وكل هذا لم يحدث».

وأوضحوا أنه «لم يعلن سحب الثقة إلا 78 نائبًا بعد جلسات برلمانية غابت عنها إجراءات الشفافية والإفصاح والعلنية، وغياب المراقبين من المنظمات الإقليمية والدولية».

ونفى مجلس النواب في وقت سابق وجود أي كتلة تابعة له.