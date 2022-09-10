البنك الدولي: الانقسام في ليبيا يعيق الإنفاق الحكومي ويؤثر على الخدمات وتمويل المشاريع

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أعباء اقتصادية متزايدة يتحملها الليبيون نتيجة الانقسام السياسي المستمر ووجود حكومتين (الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا) تتنافسان على السلطة، إذ تتعقد عملية الإنفاق الحكومي، وتقل الخدمات العامة ويتعرقل تمويل المشاريع الإنمائية، حسبما رصد البنك الدولي.

وسلط البنك في تقرير له حول «الآفاق الاقتصادية المتوقعة في ليبيا خلال الأشهر المقبلة»، الضوء على مساعي الدولة للتعامل مع ثلاث أزمات متزامنة، وهي الحرب الأهلية وجائحة «كورونا»، والأزمة الروسية - الأوكرانية التي اندلعت في فبراير الماضي.

وباستثناء التضخم الذي قفز إلى مستويات كبيرة في ليبيا، تحدث البنك عن ما جناه الاقتصاد الليبي من مزايا خلال الفترة الماضية مع ارتفاع أسعار النفط وتعديل سعر صرف الدينار، فقد شهد ميزان المالية العامة مساراً عكسياً، إذ تحول من عجز يساوي 1.64 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020 إلى فائض بنسبة 6.10 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021.

تأثير تعديل سعر الصرف على الاقتصاد

ويعود ذلك إلى القفزة التي سجلها إنتاج النفط وأسعاره، وانخفاض سعر الصرف، حيث إن الكثير من النفقات، واصة الأجور، مقومة بالدينار، في حين أن 98 % من الإيرادات في العام 2021 كان مصدرها النفط المقوم بالدولار، وفق البنك.

ونتيجة لذلك، ارتفع الإنفاق الحكومي بالدينار بنسبة 87 % في العام 2021 مع ارتفاع الإنفاق في جميع الفئات أو البنود الرئيسية للميزانية. إلا أنه، ونظراً لانخفاض سعر الصرف منذ يناير 2021، انعكس ذلك إلى انخفاض بنسبة 44 % في الإنفاق بالدولار.

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حالة عدم يقين بخصوص الإنفاق الحكومي في 2022

غير أن البنك الدولي أكد أن توقعات الإنفاق الحكومي للعام 2022 تتميز بحالة عدم اليقين، ففي ظل عدم اعتماد الميزانية، تقوم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة الدبية بالإنفاق على البنود الأساسية من أجور ومرتبات موظفي الخدمة المدنية، والتحويلات الاجتماعية، والدعم استناداً إلى قاعدة 1/12 مع «قدر محدود من المساءلة والشفافية».

وتزيد موافقة مجلس النواب أخيراً على ميزانية حكومة باشاغا من الضغط على مصرف ليبيا المركزي فيما يتعلق بتحويل الأموال إلى الحكومتين المتنافستين. كما أن تراجع عائدات النفط وقرار الاحتفاظ بالإيرادات في حساب المؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي يحد من قدرة السلطات على تمويل النفقات، حسب التقرير.

البنك الدولي: حجم الدين العام في ليبيا كبير لكن يمكن إدارته

وبخصوص حجم الدين العام في ليبيا، قال البنك إنه يبقى كبيراً، ولكن يمكن إدارته طالما تواصل إنتاج النفط وتصديره؛ مع الإشارة إلى انخفاض الإنتاج إلى ما دون مليون و200 ألف برميل خلال الأسبوع الجاري.

وفي نهاية العام 2021، قدِّر حجم الدين العام المحلي بمبلغ 156 مليار دينار، وهو ما يمثل 83 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وتحدث البنك الدولي عن تسجيل كل من الميزان التجاري وميزان الحساب الجاري في ليبيا انتعاشاً في العام 2021 وأوائل العام 2022 بفضل تعافي صادرات وإيرادات النفط. ففي 2021 تضاعفت صادرات ليبيا أكثر من ثلاثة أضعاف مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وانتعاش أحجام صادرات النفط بعد رفع الحصار الذي تم فرض في العام 2020 على محطات التصدير.

ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من مضاعفة واردات السلع مقارنة بالعام 2020، تشير التقديرات إلى أن الميزان التجاري سجل فائضاً بنسبة 7.21 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021 (مقارنة بعجز قدره 7.14 % في 2020).

وبالمثل، عكس الحساب الجاري مساره، حيث تحول من عجز بنسبة 3.15 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 إلى فائض بنسبة 1.21 % في العام الماضي. وتكشف البيانات المتعلقة بتجارة السلع لشهري يناير وفبراير من العام الجاري فائضاً تجارياً قدره 3.5 مليار دولار.

مستوى مريح من احتياطي النقد الأجنبي

وفيما يتعلق بصافي الاحتياطات من العملة الأجنبية، فهي في مستوى مريح، حيث تشير التقديرات إلى أن مستوى الاحتياطات الليبية لا يزال مريحاً للغاية، ووصل في العام الماضي عند حدود 46 شهًرا من الواردات

وأرجع البنك الدولي الفضل في ذلك إلى تواصل تدفق الدولار على شكل عائدات تصدير النفط، وتخفيض سعر الصرف في يناير 2021، مما قلص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق السوداء بشكل كبير.

وظل السعر الرسمي مستقراً نسبياً طوال العام 2021، لكن ضغوط خفض قيمة العملة بدأت تزداد، حيث شهد الدينار انخفاضاً بنسبة 4.7 % منذ تعديل سعر الصرف؛ فيما تتواصل أزمة السيولة في ليبيا، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الأسر والشركات.

توقعات إيجابية مرتبطة بالنفط

وعرج البنك الدولي على الآفاق الاقتصادية المتوقعة والمتميزة بحالة عدم اليقين، حيث إنه من المستحيل التنبؤ بالنتائج بسبب التطورات السياسية والأمنية غير المتوقعة.

ويقول البنك إنه في حال تمكنت ليبيا من الحفاظ على مستويات إنتاج النفط وصادراته أو زيادتهما في مجمل العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، أو على الأقل تجنب وقف الإنتاج والتصدير لفترات طويلة، فقد تستفيد من الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية، مما سيترجم إلى نمو اقتصادي قوي وإيرادات مالية أعلى وتدفق للعملة الأجنبية، الأمر الذي يؤثر إيجاباً على كل من الميزان التجاري وميزان الحساب الجاري وميزان المالية العامة.

انزلاق ليبيا نحو العنف.. سيناريو سيؤثر على الاقتصاد

وتبقى المخاطر عالية، حسب البنك الدولي، ويتمثل الخطر السلبي الرئيسي في احتمالات الانزلاق مجدداً إلى مربع العنف والصراع المسلح. كما يشكل تفشي فيروس «كورونا» أو ظهور متحورات جديدة خطراً آخر.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى مزيد الاضطرابات في سلاسل التوريد وزيادات أكثر حدة مما هو متوقع في أسعار المنتجات الزراعية.

علاوة على ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط العالمية يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين. ويفترض البنك أن يؤدي ذلك إلى تراجع الاستهلاك وتفاقم مشكلة الأمن الغذائي.

جانب من أعمال جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق. (أرشيفية: الإنترنت)