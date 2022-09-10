وزارة الصناعة: سرقة أغطية تصريف المياه خطر لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، من سرقة أغطية غرف تصريف المياه بالطرق بهدف بيعها خردة، مضيفة أن هذا التصرف سيؤدي إلى تجمع الأمطار وتعطيل الحركة المرورية.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إنها تتابع ما يحدث من أعمال سرقة الحديد في الآونة الأخيرة، خاصة تلك التي تطال أغلب أغطية غرف تصريف المياه بالطريق السريع.

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وأضافت أنها حذرت في أكثر من مناسبة من بيع الخردة بطريقة غير منظمة، معتبرة أن هذا البيع غير المنظم «السبب الرئيسي في عمليات السرقة التي يقوم بها ضعاف النفوس دون الاكتراث بأضرار هذا العمل على مقدرات الدولة العامة وأملاك المواطنين الخاصة».

وشدد البيان على أن الأعمال المتعلقة بالخردة هي اختصاص أصيل للشركة العامة للخردة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.