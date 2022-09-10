الحداد يتعهد بـ«دور أساسي» في منع الاقتتال بالمنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول ركن محمد الحداد أنه سيكون لرئاسة الأركان العامة «دور أساسي في منع الحرب والاقتتال، والعمل على استقرار المنطقة الغربية، وعلى كافة ربوع ليبيا»، متعهدا بـ«الضرب بيد من حديد لكل من يدعو للحرب ويحشد لها».



والتقى الحداد ظهر الخميس، الشيخ البشتي الزحوف، ممثلاً عن أعيان وحكماء مدينة الزاوية، وفق منشور بالصفحة الرسمية لرئاسة الأركان، التي أشارت إلى أن اللقاء يأتي «استمراراً للمجهودات التي يقوم بها رئيس الأركان العامة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية، وعدد من أعيان وحكماء المنطقة الغربية، لحقن الدماء ومنع الإقتتال بين الليبيين».