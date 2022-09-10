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الحداد يتعهد بـ«دور أساسي» في منع الاقتتال بالمنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 سبتمبر 2022, 01:59 مساء
الحداد يتعهد بـ«دور أساسي» في منع الاقتتال بالمنطقة الغربية
الحداد خلال لقاء مع الشيخ البشتي الزحوف، ممثلاً عن أعيان وحكماء مدينة الزاويةـ 8 سبتمبر 2022. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
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أكد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول ركن محمد الحداد أنه سيكون لرئاسة الأركان العامة «دور أساسي في منع الحرب والاقتتال، والعمل على استقرار المنطقة الغربية، وعلى كافة ربوع ليبيا»، متعهدا بـ«الضرب بيد من حديد لكل من يدعو للحرب ويحشد لها».

والتقى الحداد ظهر الخميس، الشيخ البشتي الزحوف، ممثلاً عن أعيان وحكماء مدينة الزاوية، وفق منشور بالصفحة الرسمية لرئاسة الأركان، التي أشارت إلى أن اللقاء يأتي «استمراراً للمجهودات التي يقوم بها رئيس الأركان العامة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية، وعدد من أعيان وحكماء المنطقة الغربية، لحقن الدماء ومنع الإقتتال بين الليبيين».

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الحداد يستنكر الأخبار المتداولة عن ورشفانة
وحسب المنشور، فقد «أوصى رئيس الأركان العامة، بالإستمرار في العمل لرأب الصدع ونزع فتيل الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، لقطع الطريق أمام تجار الحروب، وأصحاب الأجندات المتآمرة على الوطن». واستنكر «بشدة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، من أخبار عارية عن الصحة ضد أهلنا في ورشفانة، والتي الغرض منها التأجيج والفتنة، وأكد بأن نظرتنا للوطن واحدة لا فرق بين غربه وشرقه وجنوبه».

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