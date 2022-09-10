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نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (اليوم السبت 10 سبتمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 سبتمبر 2022, 12:16 مساء
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (اليوم السبت 10 سبتمبر 2022)
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (اليوم السبت 10 سبتمبر 2022)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون الرؤيـة جيدة والبحر خفيف الموج إلى هادئ على الساحل الليبي. 

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب يوم الغد.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه وتكون جنوبية شرقية اليوم على ساحل الخمس ومصراتة، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 29 و30 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على درنة وأقصى الساحل.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.25 متر على ساحل درنة وطبرق، وبين 0.25 و0.75 متر على باقي الساحل.
• الرياح بحرية إلى شمالية غربية بشكل عام، بينما تكون غربية إلى جنوبية جنوبية على ساحل شحات، سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 28 و29 درجة مئوية.

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