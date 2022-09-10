نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (اليوم السبت 10 سبتمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون الرؤيـة جيدة والبحر خفيف الموج إلى هادئ على الساحل الليبي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب يوم الغد.

• البحر خفيف الموج إلى هادئ.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

• الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه وتكون جنوبية شرقية اليوم على ساحل الخمس ومصراتة، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر بين 29 و30 درجة مئوية.