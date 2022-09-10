نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (اليوم السبت 10 سبتمبر 2022)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون الرؤيـة جيدة والبحر خفيف الموج إلى هادئ على الساحل الليبي.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب يوم الغد.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه وتكون جنوبية شرقية اليوم على ساحل الخمس ومصراتة، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 29 و30 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على درنة وأقصى الساحل.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.25 متر على ساحل درنة وطبرق، وبين 0.25 و0.75 متر على باقي الساحل.
• الرياح بحرية إلى شمالية غربية بشكل عام، بينما تكون غربية إلى جنوبية جنوبية على ساحل شحات، سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 28 و29 درجة مئوية.
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