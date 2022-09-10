أسعار صرف العملات مقابل الدينار الليبي على أساس أسبوعي (3 - 8 أغسطس 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية في السوقين الرسمية والموازية أمام الدينار الليبي في تعاملات الأسبوع الماضي، خلال الفترة بين 3 و8 سبتمبر 2022.

واستقر متوسط سعر صرف الدولار عند 4.95 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وحافظ سعر الجنيه الإسترليني على مستوى 5.70 دينار، بينما انخفض سعر اليورو يوم الخميس إلى 4.92 دينار مقابل 4.96 دينار أمس. ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.71 دينار.

أسعار صرف العملات مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية

وفي السوق الموازية، تباينت أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية على أساس أسبوعي. وارتفع سعر الدولار إلى 5.20 دينار يوم الخميس مقابل 5.18 دينار السبت الماضي، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستقر سعر اليورو عند 5.16 دينار، وثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 6.15 دينار. وبقيت الليرة التركية عند مستوى 0.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي. وارتفع سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 212 دينارًا مقابل 210 دنانير.