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الأرصاد: أجواء ساخنة على مناطق شمال غرب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 سبتمبر 2022, 10:00 صباحا
الأرصاد: أجواء ساخنة على مناطق شمال غرب ليبيا
أجواء حارة، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء ساخنة اليوم السبت على مناطق الشمال الغربي، بينما تكون معتدلة على بقية المناطق. 

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة تراجعًا تدريجيًا بدايةً من يوم غد على مناطق الساحل الغربي، ويشمل التراجع يوم الإثنين أغلب مناطق الشمال.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة نفوسة
حالة السماء: صافية أغلب الأحيان.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و40 جرجة مئوية، وتسجل تراجعًا تدريجيًا بداية من غدٍ الأحد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد 
حالة السماء: قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر بدايةً من مساء الإثنين على أغلب المناطق الساحلية والجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا يوم الإثنين خاصةً على الجبل الأخضر.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 29 و35 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا بدايةً من يوم الإثنين.

الجفرة - غات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرباح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و35 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازريو - الكفرة
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و37 درجة مئوية.

الأرصاد: أجواء ساخنة على مناطق شمال غرب ليبيا
الأرصاد: أجواء ساخنة على مناطق شمال غرب ليبيا
الأرصاد: أجواء ساخنة على مناطق شمال غرب ليبيا
الأرصاد: أجواء ساخنة على مناطق شمال غرب ليبيا
الأرصاد: أجواء ساخنة على مناطق شمال غرب ليبيا
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