السفير الألماني: الوحدة الدولية ضرورية لحل الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

قال سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، إن «الوحدة الدولية ضرورية إذا أردنا مساعدة ليبيا في إيجاد حل مستدام»، وذلك عقب لقاء مع المبعوث الألماني الخاص لليبيا، كريستيان بوك، لمناقشة مساعي الدولة في إيجاد حلول لمساعدة ليبيا.

وأوضح في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «فخور بالمشاركة مع كريستان بوك المبعوث الألماني الخاص لليبيا في اجتماع مع المبعوثين في برلين».

لقاء برلين بشأن ليبيا

وانعقد اجتماع بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية بمشاركة المبعوثين الخاصين إلى ليبيا من كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثلين عن تركيا ومصر، إضافة إلى السفيرة البريطانية كارولين هورندال، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو.

وجدد المشاركون في اجتماع برلين التأكيد على التزامهم المشترك بدعم مسار شامل نحو الانتخابات في ليبيا «بأسرع وقت»، وأعربوا كذلك عن تطلعهم إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وفق المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو.

ولقاء برلين هو اجتماع دوري للمبعوثين وممثلي الدول المعنية بليبيا والأمم المتحدة شركاء «عملية برلين»، وسبق عقد الاجتماع في كل من تونس واسطنبول وروما خلال الأسابيع الماضية.