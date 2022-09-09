شاهد في «الحصاد»: معركة الجامعة العربية وقطر تبدأ وساطتها

القاهرة - بوابة الوسط

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «الحصاد» على قناة «الوسط» (WTV) الجمعة، الضوء على معركة الجامعة العربية بشأن تمثيل ليبيا التي تولت الرئاسة الدورية لمجلسها الوزاري لمدة 6 أشهر قادمة، بالإضافة إلى الوساطة القطرية بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

وشهد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية يوم الثلاثاء الماضي انسحاب وزير الخارجية المصري سامح شكري والوفد المرافق له من الجلسة الافتتاحية عندما تسلمت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش رئاسة الدورة بصفتها ممثلا لليبيا وهو ما واجهة اعتراضا مصريا.

- اضغط هنا لمشاهدة الحلقة عبر البث المباشر لقناة الوسط على الموقع

- الخارجية المصرية: نقف على مسافة واحدة من كل الأطراف في ليبيا

- المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد في تصريح للصحفيين، إن هذا الإجراء الدبلوماسي متبع في كثير من المنظمات الدولية، وتقوم به دول كبرى للتعبير عن عدم الموافقة عن أمر معين، مستبعدًا أن يؤثر على موقف القاهرة حيال الأزمة الليبية، حيث تشجع جميع الأطراف هناك على الوصول إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب فرصة.

وأكدت المنقوش في تصريح للصحفيين بالقاهرة عقب الاجتماع «أنها تحترم موقف الوزير المصري لكنها لا تتفق معه»، مؤكدة أن حضورها «مدعوم دوليًا كون حكومة الوحدة الوطنية الموقتة هي الحكومة الانتقالية المعترف بها دوليًا في ليبيا بموجب عملية برلين ومؤتمر باريس».

تردد قناة الوسط (WTV)

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7