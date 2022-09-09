Atwasat

شاهد في «الحصاد»: معركة الجامعة العربية وقطر تبدأ وساطتها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 سبتمبر 2022, 09:12 مساء
شاهد في «الحصاد»: معركة الجامعة العربية وقطر تبدأ وساطتها
برنامج «الحصاد» على قناة «الوسط» (WTV)، 9 سبتمبر 2022
alwasat radio

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «الحصاد» على قناة «الوسط» (WTV) الجمعة، الضوء على معركة الجامعة العربية بشأن تمثيل ليبيا التي تولت الرئاسة الدورية لمجلسها الوزاري لمدة 6 أشهر قادمة، بالإضافة إلى الوساطة القطرية بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

وشهد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية يوم الثلاثاء الماضي انسحاب وزير الخارجية المصري سامح شكري والوفد المرافق له من الجلسة الافتتاحية عندما تسلمت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش رئاسة الدورة بصفتها ممثلا لليبيا وهو ما واجهة اعتراضا مصريا.

- اضغط هنا لمشاهدة الحلقة عبر البث المباشر لقناة الوسط على الموقع
- الخارجية المصرية: نقف على مسافة واحدة من كل الأطراف في ليبيا
- المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد في تصريح للصحفيين، إن هذا الإجراء الدبلوماسي متبع في كثير من المنظمات الدولية، وتقوم به دول كبرى للتعبير عن عدم الموافقة عن أمر معين، مستبعدًا أن يؤثر على موقف القاهرة حيال الأزمة الليبية، حيث تشجع جميع الأطراف هناك على الوصول إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب فرصة.

وأكدت المنقوش في تصريح للصحفيين بالقاهرة عقب الاجتماع «أنها تحترم موقف الوزير المصري لكنها لا تتفق معه»، مؤكدة أن حضورها «مدعوم دوليًا كون حكومة الوحدة الوطنية الموقتة هي الحكومة الانتقالية المعترف بها دوليًا في ليبيا بموجب عملية برلين ومؤتمر باريس».

تردد قناة الوسط (WTV)
التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا

تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا
«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟

«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟
كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا

كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا
دراسة مناخية دولية تحذر من مستقبل دلتا النيل بمصر

دراسة مناخية دولية تحذر من مستقبل دلتا النيل بمصر
المنتخب الجزائري يتوج بلقب كأس العرب للناشئين

المنتخب الجزائري يتوج بلقب كأس العرب للناشئين
جاكرتا تستعين بـ«الزومبي» لحض السكان على استخدام النقل العام

جاكرتا تستعين بـ«الزومبي» لحض السكان على استخدام النقل العام
القضاء الأميركي يتهم مستشار ترامب السابق بالاحتيال

القضاء الأميركي يتهم مستشار ترامب السابق بالاحتيال
تركيا ترفض قرارات اجتماع مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية

تركيا ترفض قرارات اجتماع مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية
انخفاض «مقلق» لعدد وحيد القرن جنوب أفريقيا

انخفاض «مقلق» لعدد وحيد القرن جنوب أفريقيا
تشارلز الثالث يخاطب البريطانيين والعالم يرثي الملكة إليزابيث

تشارلز الثالث يخاطب البريطانيين والعالم يرثي الملكة إليزابيث
محاولات للم شمل أوروبا في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

محاولات للم شمل أوروبا في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة
جريدة «الوسط»: تحشيد عسكري ينذر بمواجهات على مشارف ورشفانة

جريدة «الوسط»: تحشيد عسكري ينذر بمواجهات على مشارف ورشفانة
مانشستر يونايتد يستهل الدوري الأوروبي بخسارة تاريخية من ريال سوسيداد

مانشستر يونايتد يستهل الدوري الأوروبي بخسارة تاريخية من ريال سوسيداد
متهم بعدة قضايا.. القبض على تاجر مخدرات هارب من سجن زليتن في بنغازي

متهم بعدة قضايا.. القبض على تاجر مخدرات هارب من سجن زليتن في بنغازي
قادة العالم يعزون في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

قادة العالم يعزون في وفاة الملكة إليزابيث الثانية
النصر يعزز صفوف فريقه بمدرب صربي ولاعبين جدد

النصر يعزز صفوف فريقه بمدرب صربي ولاعبين جدد
وفاة الملكة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما

وفاة الملكة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما
تداعيات «كورونا».. أميركا تبحث عن سعاة بريد وألمانيا عن سباكين وأستراليا عن مهندسين

تداعيات «كورونا».. أميركا تبحث عن سعاة بريد وألمانيا عن سباكين وأستراليا عن ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المجلس العسكري الزاوية يرفض أي جهة تسعى لجعل مدن المنطقة الغربية وليبيا ساحة حرب
المجلس العسكري الزاوية يرفض أي جهة تسعى لجعل مدن المنطقة الغربية ...
ضبط وافد في حالة سكر ظاهر وسط أجدابيا
ضبط وافد في حالة سكر ظاهر وسط أجدابيا
المبعوث الإيطالي: جددنا في برلين التأكيد على دعم مسار شامل للانتخابات في ليبيا بأسرع وقت
المبعوث الإيطالي: جددنا في برلين التأكيد على دعم مسار شامل ...
ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط إلى مليون و194 ألف برميل خلال 24 ساعة
ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط إلى مليون و194 ألف برميل خلال 24 ساعة
«اجتماعي القذافة» يندد باستمرار التضييق الأمني في أبوهادي ويطالب بإطلاق أبناء القبيلة المعتقلين
«اجتماعي القذافة» يندد باستمرار التضييق الأمني في أبوهادي ويطالب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه...
سقوط طائرة في ضواحي بنغازي (صور)
سقوط طائرة في ضواحي بنغازي (صور)...
القيادة العامة: الطائرة المدمرة قرب بنينا كانت مسلحة بصاروخين
القيادة العامة: الطائرة المدمرة قرب بنينا كانت مسلحة ......
المزيد
التعليم: 26% نسبة الرسوب في امتحان الرياضيات بشهادة التعليم الأساسي
التعليم: 26% نسبة الرسوب في امتحان الرياضيات بشهادة التعليم ......
شاهد في «الحصاد»: معركة الجامعة العربية وقطر تبدأ وساطتها
شاهد في «الحصاد»: معركة الجامعة العربية وقطر تبدأ وساطتها...
«الأرصاد»: تأثر المناطق الساحلية برطوبة عالية اليومين المقبلين
«الأرصاد»: تأثر المناطق الساحلية برطوبة عالية اليومين ......
«اجتماعي القذافة» يندد باستمرار التضييق الأمني في أبوهادي ويطالب بإطلاق أبناء القبيلة المعتقلين
«اجتماعي القذافة» يندد باستمرار التضييق الأمني في أبوهادي ......
ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط إلى مليون و194 ألف برميل خلال 24 ساعة
ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط إلى مليون و194 ألف برميل خلال 24......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط