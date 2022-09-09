ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط إلى مليون و194 ألف برميل خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، أن إنتاج النفط الخام في البلاد بلغ مليون و194 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ إنتاج المكثفات 55 ألف برميل.

وزاد الإنتاج بواقع 31 ألف برميل يوميا، مقارنة بآخر إحصائية للإنتاج صادرة عن المؤسسة، يوم الإثنين الماضي. حين وصل الإنتاج إلى مليون و163 ألف برميل يوميا، و48 ألف برميل مكثفات،

إنتاج اليوم أقل مقارنة بمستويات مطلع سبتمبر

لكن حجم الإنتاج اليوم بقي دون مستوى الأسبوع المنصرم، إذ سجل في الثاني من سبتمبر مليون و226 ألف برميل.

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وأرجعت المؤسسة انخفاض الإنتاج خلال الأيام الماضية إلى مشكلات فنية خاصة بالكهرباء بحقلي مسلة والسرير.

بينما أشارت في إحصائية اليوم، إلى أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ مليار و131 مليون قدم مكعب.