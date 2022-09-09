Atwasat

ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط إلى مليون و194 ألف برميل خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 سبتمبر 2022, 07:09 مساء
ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط إلى مليون و194 ألف برميل خلال 24 ساعة
منشآت نفطية في حقل الشرارة، (أرشيفية: رويترز)
alwasat radio

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، أن إنتاج النفط الخام في البلاد بلغ مليون و194 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ إنتاج المكثفات 55 ألف برميل.

وزاد الإنتاج بواقع 31 ألف برميل يوميا، مقارنة بآخر إحصائية للإنتاج صادرة عن المؤسسة، يوم الإثنين الماضي. حين وصل الإنتاج إلى مليون و163 ألف برميل يوميا، و48 ألف برميل مكثفات،

إنتاج اليوم أقل مقارنة بمستويات مطلع سبتمبر
لكن حجم الإنتاج اليوم بقي دون مستوى الأسبوع المنصرم، إذ سجل في الثاني من سبتمبر مليون و226 ألف برميل.

- مؤسسة النفط توضح سبب تراجع إنتاج الخام إلى مليون و136 ألف برميل
- بعد اختبارات التطوير.. مؤسسة النفط تتوقع ارتفاع إنتاج حقل الظهرة إلى 40 ألف برميل يوميا
- مؤسسة النفط ترد على «الكهرباء» بشأن نقص إمدادات الغاز لمحطتي الزويتينة والسرير

وأرجعت المؤسسة انخفاض الإنتاج خلال الأيام الماضية إلى مشكلات فنية خاصة بالكهرباء بحقلي مسلة والسرير.

بينما أشارت في إحصائية اليوم، إلى أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ مليار و131 مليون قدم مكعب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا

تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا
«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟

«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟
كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا

كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا
المنتخب الجزائري يتوج بلقب كأس العرب للناشئين

المنتخب الجزائري يتوج بلقب كأس العرب للناشئين
جاكرتا تستعين بـ«الزومبي» لحض السكان على استخدام النقل العام

جاكرتا تستعين بـ«الزومبي» لحض السكان على استخدام النقل العام
القضاء الأميركي يتهم مستشار ترامب السابق بالاحتيال

القضاء الأميركي يتهم مستشار ترامب السابق بالاحتيال
تركيا ترفض قرارات اجتماع مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية

تركيا ترفض قرارات اجتماع مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية
انخفاض «مقلق» لعدد وحيد القرن جنوب أفريقيا

انخفاض «مقلق» لعدد وحيد القرن جنوب أفريقيا
تشارلز الثالث يخاطب البريطانيين والعالم يرثي الملكة إليزابيث

تشارلز الثالث يخاطب البريطانيين والعالم يرثي الملكة إليزابيث
محاولات للم شمل أوروبا في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

محاولات للم شمل أوروبا في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة
جريدة «الوسط»: تحشيد عسكري ينذر بمواجهات على مشارف ورشفانة

جريدة «الوسط»: تحشيد عسكري ينذر بمواجهات على مشارف ورشفانة
مانشستر يونايتد يستهل الدوري الأوروبي بخسارة تاريخية من ريال سوسيداد

مانشستر يونايتد يستهل الدوري الأوروبي بخسارة تاريخية من ريال سوسيداد
متهم بعدة قضايا.. القبض على تاجر مخدرات هارب من سجن زليتن في بنغازي

متهم بعدة قضايا.. القبض على تاجر مخدرات هارب من سجن زليتن في بنغازي
قادة العالم يعزون في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

قادة العالم يعزون في وفاة الملكة إليزابيث الثانية
النصر يعزز صفوف فريقه بمدرب صربي ولاعبين جدد

النصر يعزز صفوف فريقه بمدرب صربي ولاعبين جدد
وفاة الملكة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما

وفاة الملكة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما
تداعيات «كورونا».. أميركا تبحث عن سعاة بريد وألمانيا عن سباكين وأستراليا عن مهندسين

تداعيات «كورونا».. أميركا تبحث عن سعاة بريد وألمانيا عن سباكين وأستراليا عن ...
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تحل القروض الحكومية للشباب أزمة السكن في ليبيا؟

شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تحل القروض الحكومية للشباب أزمة السكن في ليبيا؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المجلس العسكري الزاوية يرفض أي جهة تسعى لجعل مدن المنطقة الغربية وليبيا ساحة حرب
المجلس العسكري الزاوية يرفض أي جهة تسعى لجعل مدن المنطقة الغربية ...
ضبط وافد في حالة سكر ظاهر وسط أجدابيا
ضبط وافد في حالة سكر ظاهر وسط أجدابيا
المبعوث الإيطالي: جددنا في برلين التأكيد على دعم مسار شامل للانتخابات في ليبيا بأسرع وقت
المبعوث الإيطالي: جددنا في برلين التأكيد على دعم مسار شامل ...
ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط إلى مليون و194 ألف برميل خلال 24 ساعة
ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط إلى مليون و194 ألف برميل خلال 24 ساعة
«اجتماعي القذافة» يندد باستمرار التضييق الأمني في أبوهادي ويطالب بإطلاق أبناء القبيلة المعتقلين
«اجتماعي القذافة» يندد باستمرار التضييق الأمني في أبوهادي ويطالب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه...
سقوط طائرة في ضواحي بنغازي (صور)
سقوط طائرة في ضواحي بنغازي (صور)...
القيادة العامة: الطائرة المدمرة قرب بنينا كانت مسلحة بصاروخين
القيادة العامة: الطائرة المدمرة قرب بنينا كانت مسلحة ......
المزيد
التعليم: 26% نسبة الرسوب في امتحان الرياضيات بشهادة التعليم الأساسي
التعليم: 26% نسبة الرسوب في امتحان الرياضيات بشهادة التعليم ......
شاهد في «الحصاد»: معركة الجامعة العربية وقطر تبدأ وساطتها
شاهد في «الحصاد»: معركة الجامعة العربية وقطر تبدأ وساطتها...
«الأرصاد»: تأثر المناطق الساحلية برطوبة عالية اليومين المقبلين
«الأرصاد»: تأثر المناطق الساحلية برطوبة عالية اليومين ......
«اجتماعي القذافة» يندد باستمرار التضييق الأمني في أبوهادي ويطالب بإطلاق أبناء القبيلة المعتقلين
«اجتماعي القذافة» يندد باستمرار التضييق الأمني في أبوهادي ......
ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط إلى مليون و194 ألف برميل خلال 24 ساعة
ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط إلى مليون و194 ألف برميل خلال 24......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط