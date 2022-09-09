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ضبط وافد في حالة سكر ظاهر وسط أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف الجمعة 09 سبتمبر 2022, 05:42 مساء
ضبط وافد في حالة سكر ظاهر وسط أجدابيا
سيارة دورية تابعة لمكتب مكافحة الجريمة في أجدابيا. (الإنترنت)
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تمكن أعضاء قسم التحريات بمكتب مكافحة الجريمة في أجدابيا من ضبط شخص سوداني الجنسية في حالة سكر ظاهر وسط المدينة.

وقال رئيس قسم التحريات والقبض بمكتب مكافحة الجريمة أجدابيا ملازم ثان محمد الفاخري في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إن الدوريات الأمنية التابعة لمكتب مكافحة الجريمة ألقت القبض على «شخص سوداني الجنسية في حالة سكر ظاهر كان على متن سيارة من دون إجراءات قانونية».

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وأضاف الفاخري، أن المتهم عُثر بحوزته على زجاجتي خمر أثناء تفتيشه، مؤكدا إحالته إلى وحدة التحقيق للاستدلال معه وإيداعه السجن إلى حين عرضه على النيابة العامة للاختصاص.

وطالب الفاخري، المواطنين والمقيمين عدم التجول بسياراتهم من دون إجراءات قانونية وعدم إعطاء السيارات إلى الأجانب من دون إجراءات حتى لا يتعرض صاحب السيارة إلى المساءلة القانونية.

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