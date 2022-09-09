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آمر حامية بني وليد يبحث مع عدد من الضباط احتياجات الوحدات العسكرية بالمدينة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 سبتمبر 2022, 03:23 مساء
آمر حامية بني وليد يبحث مع عدد من الضباط احتياجات الوحدات العسكرية بالمدينة
اجتماع آمر حامية بني وليد العسكرية مع عدد من الضباط ومدير النيابة العسكرية. (رئاسة الأركان العامة)
alwasat radio

بحث آمر حامية بني وليد، العميد أمحمد الزروق، خلال اجتماع عقده مع مدير النيابة العسكرية وعدد من الضباط توحيد الجهود واحتياجات الوحدات العسكرية من أجل تعزيز الأمن بالمدينة، وفق ما أعلنته رئاسة الأركان العامة في طرابلس وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وضم اجتماع آمر حامية بني وليد الذي عُقد بمكتب العميد أمحمد الزروق أمس الخميس كل من مدير النيابة العسكرية الجزئية، ومعاون آمر سرية الشرطة العسكرية، ومدير الثانوية الصناعية ببني وليد، وعدد من الضباط بالثانوية والحامية.

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وقالت رئاسة الأركان العامة إن الاجتماع ناقش «آلية توحيد الجهود، والعمل على توفير الإمكانيات الضرورية اللازمة للوحدات العسكرية، وتذليل الصعوبات التي تواجهها، والتنسيق والتعاون بين الوحدات العسكرية ببني وليد من أجل النهوض بالمؤسسة العسكرية، ودعم كافة البرامج والمقترحات التي تسعى إلى الرقي بالمدينة في مختلف القطاعات».

وأكدت رئاسة الأركان العامة أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الأمن بمدينة بني وليد، وذلك بالتواصل بشكل عاجل مع رئاسة الأركان العامة، مشيرة إلى أن الحضور أكدوا الدور الكبير للنيابة العسكرية في إرساء هيبة الدولة، وسيادة القانون، وما تمثله من قوة للمؤسسة العسكرية.

اجتماع آمر حامية بني وليد العسكرية مع عدد من الضباط ومدير النيابة العسكرية. (رئاسة الأركان العامة)
اجتماع آمر حامية بني وليد العسكرية مع عدد من الضباط ومدير النيابة العسكرية. (رئاسة الأركان العامة)
آمر حامية بني وليد العسكرية خلال اجتماعه مع عدد من الضباط ومدير النيابة العسكرية. (رئاسة الأركان العامة)
آمر حامية بني وليد العسكرية خلال اجتماعه مع عدد من الضباط ومدير النيابة العسكرية. (رئاسة الأركان العامة)
آمر حامية بني وليد يبحث مع عدد من الضباط احتياجات الوحدات العسكرية بالمدينة
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