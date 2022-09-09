نفوق كميات من الأسماك بحوض ميناء درنة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

فوجيء العاملون بميناء درنة البحري، صباح الخميس، بتجمع كميات من الأسماك النافقة في حوض الميناء بالقرب من الرصيف الغربي، على ما أفاد مصدر محلي.

وقال المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن مسؤولين من مكتب الهيئة العامة للثروة البحرية فرع درنة، وباحثين من منظمة العلوم والأحياء البرية، ونقابة الصيادين، وجهاز حماية البيئة وصلوا إلى ميناء درنة لمعرف أسباب نفوق الأسماك.

وجمع الباحثون المختصون عينات من الأسماك النافقة ومياه حوض ميناء درنة البحري من أجل إجراء التحاليل لتحديد الأسباب التي أدت إلى هذه الحادث وتأثيرها على الثروة السمكية والأمن الغذائي والبيئة، وفق المصدر نفسه.

نفوق كميات من الأسماك بحوض ميناء درنة، 8 سبتمبر 2022. (بوابة الوسط)

نفوق كميات من الأسماك بحوض ميناء درنة، 8 سبتمبر 2022. (بوابة الوسط)

نفوق كميات من الأسماك بحوض ميناء درنة، 8 سبتمبر 2022. (بوابة الوسط)

نفوق كميات من الأسماك بحوض ميناء درنة، 8 سبتمبر 2022. (بوابة الوسط)