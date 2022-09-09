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«الأرصاد»: طقس مستقر مع رطوبة عالية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 سبتمبر 2022, 10:27 صباحا
«الأرصاد»: طقس مستقر مع رطوبة عالية
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عدم حدوث تغير في حالة الطقس على معظم المناطق، فيما تبقى الرطوبة عالية على مناطق الشمال.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: جنوبية شرقية إلى  شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و38 درجة، تصل على بعض مناطق الدواخل إلى 40 درجة.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح:  شمالية غربية إلى شمالية شرقية نشطة أحيانا على بعض المناطق.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و34 درجة.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و40 درجة.

الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:
- حالة السماء: صافية بوجه عام.  
- الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و37 درجة. 

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