40 مرشحا رئاسيا يستعجلون الانتخابات بعد «انقضاء أجل القوة القاهرة»

القاهرة - بوابة الوسط

طالب 40 مرشحًا للانتخابات الرئاسية، بضرورة تحديد موعد نهائي لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك في ضوء البيان الصادر عن مجلس المفوضية العليا للانتخابات حول استئناف العملية الانتخابية وانقضاء أجل القوة القاهرة.

واستند المرشحون الرئاسيون، في بيان مشترك، إلى الموقف السياسي العام في ليبيا، وموقف أصحاب المصلحة، و2.8 مليون ناخب مسجلين في السجل الانتخابي، والمرشحين الرئاسيين والمتقدمين للانتخابات البرلمانية.

الدعوة لتجاوز التعديل الدستوري 12

وقالوا إن هذا المطلب يأتي «استنادا إلى فشل تنفيذ التعديل الدستوري 12»، والذي اعتبروه إجراءً «زاد من حدة الانقسام»، ولم يتبق من مدته الأقل من أربعة عشرًا شهرًا إلا 6 أشهر، وبالتالي تجاوزه «بات أمرًا ملزمًا ووجب العودة سريعًا لاستئناف العملية الانتخابية».

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كما استند المرشحون إلى بيان مجلس المفوضية الصادر في 4 سبتمبر 2022، وحكم محكمة سبها الابتدائية الصادر في 6 يونيو 2022، والمؤتمر الصحفي للنائب العام المستشار الصديق الصور يوم 17 أغسطس 2022، والذي حدد عددًا البطاقات المزورة، وأكد فيه إنهاء مراجعة منظومة الأرقام الوطنية.

وقالوا إن أسباب القوة القاهرة المعلن عنها في نقاط محددة من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، «لم يتبقى منها إلا المتعلق بالمراكز القانونية، والتي تتطلب من مجلس النواب الليبي معالجتها من أجل تحقيق إرادة الليبيين».

وذكروا بالأوضاع السياسية و«الصراع والتنافس بين أشخاص ولم تطل كل الليبيين»، بالإضافة إلى «البيانات الصادرة في عموم المدن الليبية، والحراك الشعبي الميداني في 1 يوليو 2022».

مطالبة مجلسي النواب والأعلى للدولة بالاتفاق فورًا على قاعدة دستورية

وحمّل الموقعون على البيان مسؤولية تعطيل استئناف العملية الانتخابية لمجلسي النواب والأعلى للدولة، مطالبين إياهم بالاتفاق فورًا على قاعدة دستورية تعالج المراكز القانونية اللازمة، وتفتح الطريق أمام الليبيين لاختيار ممثليهم، داعين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى استئناف العملية الانتخابية من حيث توقفت وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.

دعوة للتظاهر

كما حملوا المسؤولية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومبعوثي وسفراء الدول «الذين تسببو في تعطيل المسار السياسي واستكمال العملية الانتخابية»، داعين الليبيات والليبيين «للاستعداد للتظاهر من أجل انتزاع حقوقهم واختيار ممثليهم، وإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا».

والأحد الماضي 4 سبتمبر، تعهدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «بالعمل مع مجلس النواب على إزالة جزء من مكونات القوة القاهرة التي حالت دون استكمال العملية الانتخابية التي كان من المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021، وهي المتطلبات القانونية ذات الصبغة الفنية غير المنظورة التي ظهرت أثناء تنفيذ القوانين ذات العلاقة».

جاء ذلك في بيان للمفوضية ردًا على كتاب هيئة رئاسة مجلس النواب الصادر في 22 أغسطس 2022 بشأن انقضاء المدة الزمنية التي طالبت بها المفوضية لمعالجة المختنقات ورفع «القوة القاهرة»، التي حالت دون استكمال العملية الانتخابية، وأقرت في الوقت نفسه «بانقضاء المدة الزمنية دون تحقيق أي تقدم يذكر بشأن رفع القوة القاهرة».