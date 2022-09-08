في العدد «355»: «ورشفانة» في قلب العاصفة.. والانتخابات أمل مفقود

القاهرة - بوابة الوسط

بموضوعاته المتنوعة صدر اليوم الخميس العدد «355» من جريدة «الوسط» وفي صفحته الأولى موضوع رئيسي يرصد وجود تحشيد عسكري ينذر بمواجهات على مشارف ورشفانة جنوب طرابلس، وكيف انتقل الاستقطاب السياسي من داخل ليبيا إلى خارجها، وكان عنوان الموضوع الرئيسي «صراع الشرعيات يتمدد».

وفي الصفحة الثالثة نطالع موضوعين أحدهما؛ بعنوان «مهمة صعبة تنتظر المبعوث الأممي الجديد.. خبرة باتيلي تصطدم بقوة قاهرة تعرقل أي تقدم سياسي».

- للاطلاع على العدد 355 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

المرتزقة السوريون في ليبيا: ملل ومخدرات

وتضم الصفحة الرابعة موضوعات ثلاثة منها موضوع بعنوان «الانتخابات الحرة.. أمل الليبيين المفقود». وذلك على خلفية اجتماع رئيس المفوضية العليا للانتخابات بوفد رؤساء الأحزاب السياسية.

ونقرأ فيه أيضا موضوعا بعنوان «يونيسف ليبيا تطلق المشروع الوطني للاندماج التربوي». ويتصدر الصفحة الخامسة موضوع بعنوان «المرتزقة السوريون في ليبيا: ملل ومخدرات في انتظار القتال».

ونطالع موضوعا آخر في الصفحة ذاتها يشرح فيه مصدر عسكري ما جرى في عين زارة، تحت عنوان «هل تغيرت خريطة التشكيلات المسلحة في طرابلس؟».

- للاطلاع على العدد 355 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

حرب استنزاف حول ملف الصحراء الغربية

ومن الشأن المحلي إلى الشئون العربية والدولية ونطالع في الصفحة السادسة موضوعا بعنوان «مصير تشيرنوبيل.. شبح يطارد محطة زابوريجيا الأوكرانية».

وتحت عنوان «بعد القطيعة.. حرب استنزاف دبلوماسية حول ملف الصحراء الغربية»، يتصدر تقرير تحليلي الصفحة السابعة، والتي تضم أيضا موضوعين؛ أحدهما يرصد تطور العلاقات الصينية العراقية، والآخر يتابع معاناة اللبنانيين مع الظروف الاقتصادية وكذلك إعلان ترايسي شمعون ترشحها لانتخابات الرئاسة.

أزمة بسبب حقل الفارغ

ومن العربي والدولي إلى الاقتصاد ونقرأ في الصفحة الثامنة تقريرا بعنوان «أزمة بين مؤسسة النفط وشركة الكهرباء.. سببها حقل الفارغ».

وفي الصفحة التاسعة نطالع موضوعا بعنوان يرصد تفاصيل أحدث بيانات مصرف ليبيا المركزي عن الإيرادات والنفقات، وجاء بعنوان «21.3 مليار دينار فائضا منذ بداية العام 2022».

وإلى الثقافة ونطالع في صفحتها موضوعات عدة منها موضوع عنوانه «ما وراء الدخان.. الكاتب والكتابة برائحة البارود في المشهد الأدبي الليبي».

ومن الثقافة إلى صفحة الفن ونطالع موضوعات منها متابعة بعنوان «ينطلق الخميس.. 54 فيلما من 26 دولة في تورنتو السينمائي الدولي».

- للاطلاع على العدد 355 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا