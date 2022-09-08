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متهم بعدة قضايا.. القبض على تاجر مخدرات هارب من سجن زليتن في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 سبتمبر 2022, 10:21 مساء
متهم بعدة قضايا.. القبض على تاجر مخدرات هارب من سجن زليتن في بنغازي
تاجر المخدرات الهارب الذي ألقي القبض عليه في بنغازي وتسليمه إلى مديرية أمن زلين. (مديرية أمن بنغازي)
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أعلنت مديرية أمن بنغازي، الخميس، ضبط تاجر مخدرات هارب من سجن زليتن ومطلوب على ذمة عدة قضايا منها جلب أكبر شحنة مخدرات من الجزائر، وذلك رفقة متهمة هاربة معه ومطلوبة أيضا على ذمة قضية جنائية، مشيرة إلى أن الإثنين ألقي القبض عليهما بمنطقة القوارشة.

وأوضحت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» أنها تلقت تعميما عن المتهم من مديرية أمن زليتن يفيد بهروبه من سجن المدينة وأنه من ذوي السوابق وجرى ضبطه في وقت سابق لاتهامه بجلب شحنة كبيرة من المخدرات من الجزائر، إضافة إلى أنه ساعد امرأة متهمة بطعن زوجها بسكين على الهروب من السجن، كما أنه مطلوب لعدة أجهزة أمنية بالمنطقة الغربية.

بحث أمني مكثف في بنغازي عن تاجر المخدرات الهارب من سجن زليتن
وأكدت مديرية أمن بنغازي أن رئيس قسم البحث الجنائي العميد سليمان بوشيبة أصدر فور تلقي التعميم الصادر من مديرية أمن زليتن، تعليماته بالبحث والتحري في عدة مناطق بمدينة بنغازي لضبط المطلوبين، حيث أسفرت جهود التحريات عن تحديد مكان تاجر المخدرات المطلوب بمنطقة القوارشة.

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وأضافت المديرية أنه بناء على ما توصلت إليه التحريات جرى إجراء استيقاف أمني مفاجئ قرب محطة وقود الشلطامي حيث شوهد المتهم المطلوب لكنه لاذ بالفرار تاركا مركبته ودخل إلى أحد المنازل إلا أن عناصر الأمن لحقت به وألقت القبض عليه وانتقل به إلى قسم البحث الجنائي.

وذكرت المديرية أن المتهم تبين بالاستدلال معه أنه يدعى «م.س.أ.» من مواليد 1987 وملقب «بالروسي وأفاد بتجارته للمخدرات وأنه مطلوب لعدة أجهزة أمنية بالمنطقة الغربية وأفاد أيضا بهروبه من سجن مدينة زليتن على ذمة قضية جلب مخدرات من الجزائر وأفاد أيضا بأنه قام بمساعدة امرأة على الهرب من السجن كونها قامت بطعن زوجها بسكين».

تسليم تاجر المخدرات الهارب إلى مديرية أمن زليتن
كما أقر المتهم خلال الاستدلال معه بدخول «مدينة بنغازي رفقة المرأة التي انتحلت شخصية زوجته وأنه يقيم معها بشاليه بمنطقة سيدي خليفة»، مؤكدة أنه «وعلى الفور تم ضبط المرأة من قبل قسم التحريات العامة والانتقال بها إلى قسم البحث الجنائي وبالاستدلال معها تبين أنها تُدعى (ع.س.م.) من مواليد 1986 مقيمة بمدينة زليتن واعترفت بطعنها لزوجها وهروبها رفقة الملقب بالروسي».

وأكدت مديرية أمن بنغازي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وتسليمه إلى مديرية أمن زليتن، مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار التعاون الأمني بين مختلف المديريات والأجهزة الأمنية في مختلف أنحاء ليبيا.

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