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العميد عبدالرزاق محمد الخرماني يتسلم رئاسة جهاز حرس المنشآت النفطية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 سبتمبر 2022, 09:35 مساء
العميد عبدالرزاق محمد الخرماني يتسلم رئاسة جهاز حرس المنشآت النفطية
من اليمين اللواء علي الذيب والرئيس الجديد لجهاز حرس المنشآت النفطية العميد عبدالرزاق الخرماني خلال مراسم التسليم والاستلام، الخميس 8 سبتمبر 2022. (حرس المنشآت النفطية)
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تسلم العميد عبدالرزاق محمد الخرماني، اليوم الخميس، مهام عمله رئيسا لجهاز حرس المنشآت النفطية خلفا للرئيس السابق للجهاز اللواء علي الذيب، وذلك بحضور رئيس لجنة التسليم والتسلم اللواء محمد بوبكر لاكري، وأعضاء اللجنة العميد محمد خليفة الدائري، والمستشار عادل فرج جبريل، وعبدالقادر أبوالقاسم دخيل.

وأوضح جهاز حرس المنشآت النفطية عبر صفحته على «فيسبوك» أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رقم (722) لسنة 2022 بشأن تسمية رئيس لجهاز حرس المنشآت النفطية.

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وألقى الرئيس الجديد لجهاز حرس المنشآت النفطية العميد عبدالرزاق محمد الخرماني كلمة بالمناسبة رحب فيها بالحضور وشدد على منتسبي الجهاز ضرورة القيام بكافة المهام المنوطة بهم على أكمل وجه ودون أي تقصير أو تهاون.

وأشار جهاز حرس المنشآت النفطية، إلى أن منتسبيه الحاضرين أقاموا في ختام مراسم التسليم والتسلم احتفالية جرى خلالها تقديم درع للرئيس السابق للجهاز اللواء علي الذيب تقديرا وعرفانا لجهوده التي قام بها أثناء تأديته لمهامه رئيسا للجهاز.

مراسم التسليم والاستلام، بين اللواء علي الذيب والرئيس الجديد لجهاز حرس المنشآت النفطية العميد عبدالرزاق الخرماني، الخميس 8 سبتمبر 2022. (حرس المنشآت النفطية)
مراسم التسليم والاستلام، بين اللواء علي الذيب والرئيس الجديد لجهاز حرس المنشآت النفطية العميد عبدالرزاق الخرماني، الخميس 8 سبتمبر 2022. (حرس المنشآت النفطية)
مراسم التسليم والاستلام، بين اللواء علي الذيب والرئيس الجديد لجهاز حرس المنشآت النفطية العميد عبدالرزاق الخرماني، الخميس 8 سبتمبر 2022. (حرس المنشآت النفطية)
مراسم التسليم والاستلام، بين اللواء علي الذيب والرئيس الجديد لجهاز حرس المنشآت النفطية العميد عبدالرزاق الخرماني، الخميس 8 سبتمبر 2022. (حرس المنشآت النفطية)
مراسم التسليم والاستلام، بين اللواء علي الذيب والرئيس الجديد لجهاز حرس المنشآت النفطية العميد عبدالرزاق الخرماني، الخميس 8 سبتمبر 2022. (حرس المنشآت النفطية)
مراسم التسليم والاستلام، بين اللواء علي الذيب والرئيس الجديد لجهاز حرس المنشآت النفطية العميد عبدالرزاق الخرماني، الخميس 8 سبتمبر 2022. (حرس المنشآت النفطية)
مراسم التسليم والاستلام، بين اللواء علي الذيب والرئيس الجديد لجهاز حرس المنشآت النفطية العميد عبدالرزاق الخرماني، الخميس 8 سبتمبر 2022. (حرس المنشآت النفطية)
مراسم التسليم والاستلام، بين اللواء علي الذيب والرئيس الجديد لجهاز حرس المنشآت النفطية العميد عبدالرزاق الخرماني، الخميس 8 سبتمبر 2022. (حرس المنشآت النفطية)
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