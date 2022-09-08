الدبيبة وباشاغا يعزيان بريطانيا في وفاة الملكة إليزابيث

القاهرة - بوابة الوسط

قدم كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، تعازيهما إلى العائلة المالكة والحكومة والشعب البريطاني في وفاة ملكة بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الملكة إليزابيث الثانية التي غيبها الموت ظهر اليوم الخميس.

وكتب الدبيبة عبر صفحته على «فيسبوك» مقدما «خالص التعازي والمواساة للعائلة المالكة البريطانية وشعبها في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، لطالما كانت الملكة رمزا لوحدة بلدها وخدمة شعبها».

بينما قال باشاغا عبر صفحته على «فيسبوك»: «باسمي واسم الحكومة الليبية أتقدم بخالص التعازي والمواساة للمملكة المتحدة والشعب البريطاني في وفاة الملكة إليزابيث الثانية».

قادة العالم ينعون الملكة إليزابيث الثانية

ونعى عدد من قادة العالم، مساء اليوم الخميس، ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، التي توفيت عن 96 عاما، وسط حالة حزن عميق تسيطر على البريطانيين الذين احتشد بعضهم أمام قصر باكنغهام.

- وفاة الملكة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما

- قادة العالم يعزون في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

وتوفيت ملكة بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الملكة إليزابيث الثانية، بعد ظهر اليوم الخميس، في بالمورال، وذلك عن عمر ناهز 96 عاما، بحسب ما أعلنته العائلة المالك عبر حسابها على «تويتر».

تنصيب الملك تشارلز وتنكيس الإعلام بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية

والملكة إليزابيث الثانية هي صاحبة أطول فترة حكم في تاريخ بريطانيا؛ فيما سيكون الأمير تشارلز، 73 عاما، الملك الجديد، وهو وريث العرش منذ سن الثالثة، وسيتم إعلان تنصيبه رسميا في قصر سانت جيمس في لندن في أقرب وقت ممكن عمليا، حسب «الغارديان».

وجرى تنكيس الأعلام على المباني التاريخية في بريطانيا إلى فترة حداد رسمي.

الملكة إليزابيث الثانية مع ملك ليبيا الرحل إدريس السنوسي في طبرق خلال زيارتها لليبيا العام 1954. (أرشيفية: الإنترنت)