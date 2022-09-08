الكوني يناقش مع سفير إيطاليا اجتماع برلين ويؤكد التزام «الرئاسي» باستحقاقات المرحلة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، خلال لقائه اليوم الخميس، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، اجتماع برلين بشأن ليبيا الذي سينطلق في العاصمة الألمانية مساء اليوم، مجددا التأكيد على التزام المجلس الرئاسي باستحقاقات المرحلة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن السفير الإيطالي نقل للكوني خلال اللقاء «فائق التعابير الدبلوماسية من حكومة بلاده للمجلس الرئاسي، ودعمها المعني للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا».

التعاون بين ليبيا وإيطاليا بشان حادثة بنت بية

وأضاف المكتب الإعلامي أن السفير الإيطالي عرج خلال حديثه مع الكوني إلى «مستوى التعاون النوعي الذي جرى بين فريق الحماية المدنية الإيطالي وزملائهم في ليبيا أثناء مأساة حريق صهريج الوقود في بلدية بنت بيه. والذي تمكن من ترتيب عاجل لنقل المصابين نحو مراكز علاج الحروق في إيطاليا».

وأوضح المكتب الإعلامي في هذا الشأن أنه جرى التنسيق بين إدارة الحماية المدنية، ومركز العلميات عن بعد، بالتعاون مع القيادة العملياتية للقوات المشتركة، لوزارة الدفاع، مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والممثليات الدبلوماسية للبلدين من أجل تسهيل إجراءات سفر المصابين لتلقي العلاج في إيطاليا.

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واعتبر الكوني أن «الزيارة المبدئية السابقة للفريق الإيطالي وتعاونهم العملي مع زملائهم في ليبيا وراء هذا التكامل العاجل بين الطرفين»، راجيا «تحققه بشكل مستمر بالقياس لمختلف آفاق التعاون المشترك» بين البلدين.

وشكر الكوني السفير جوزيبي بوتشينو غريمالدي على هذه الوقفة الإنسانية من طرف إيطاليا والإسراع لنجدة ضحايا انفجار بنت بيه دون تأخير. ووفق تعاون نوعي مشترك مع الأطراف الليبية، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

اجتماع برلين بشأن ليبيا ومؤتمر روما

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن لقاء الكوني والسفير الإيطالي تطرق إلى مناقشة اجتماع برلين بخصوص ليبيا الذي سيبدأ مساء الخميس وحتي يوم غد الجمعة، ويضم أطرافا أوربية ودولية وعربية للبحث عن مخارج ممكنة تسمح بإنهاء حالة الانسداد القائم في ليبيا.

كما تناول اللقاء الأهمية المرجوة في هذا الاتجاه من مؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المُتوسط «روما – ميد»، الذي سيعقد بالعاصمة الإيطالية في ديسمبر المقبل. والذي من المرجو أن يكون المجلس الرئاسي طرفا أساسيا في أعماله هذا العام، وفق المكتب الإعلامي.

التزام المجلس الرئاسي باستحقاقات المرحلة ورية الكوني لمعالجة الوضع الراهن

وشدد الكوني خلال اللقاء على «التزام المجلس الرئاسي باستحقاقات المرحلة وتلبية تطلعات الشعب الليبي، بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار توافقي بين جميع الأطراف». موضحا رؤيته حول مستقبل صيرورة الوضع السياسي في ليبيا.

ورأى الكوني أنه «لضمان تحقيق الاستقرار في البلاد، يجب الاتجاه نحو تبني اللامركزية في الحكم، وضرورة العودة لنظام المحافظات الذي كان قائما في السابق. وذلك بكل الامتيازات التي ستترتب عن هذا الخيار، من الناحية الأمنية أو الاقتصادية وتوزيع الميزانية على مختلف المحافظات، بدل تمركزها في العاصمة المركزية».

واعتبر الكوني أن «هذا الحل سيفكك إشكاليات عدة، ويرفع الضغط عن العاصمة التي ستكون مجرد محافظة كغيرها وفق ميزانية محدودة لها. وستتفرغ عندها الحكومة المركزية لأعمالها السيادية التي تعود اليها بالذات».