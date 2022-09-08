الدبيبة يهنئ الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية ويشيد بالمعلمين وأولياء الأمور

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الخميس، التلاميذ الناجحين في الشهادة الإعدادية، مشيدا بدور المعلمين وأولياء الأمور لجهودهم المبذولة مع الطلبة.

وقال الدبيبة عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «أهنئ أبنائي التلاميذ الذين نجحوا في الشهادة الإعدادية متمنيا لهم التوفيق، وأشد على أبنائي الذين لم يوفقوا لبذل مزيد الجهد، أكرر التحية للمعلمين وأولياء الأمور لجهودهم المبذولة مع أبنائهم».

- اعتماد نتيجة التعليم الأساسي بنسبة نجاح 64.15%

واعتمدت وزارة التربية والتعليم، في وقت سابق اليوم نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الأول للعام الدراسي «2021 – 2022»، بنسبة نجاح 64.15%.

وقال وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، في مؤتمر صحفي بثته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن 60 ألفا و614 طالبا وطالبة سيخوضون امتحانات الدور الثاني، فيما كانت نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي بالنسبة للتعليم الديني 73.68%.