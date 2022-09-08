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المنفي يستقبل وفدا من الأعيان والحكماء والنخب والشباب ممثلين عن برقة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الخميس 08 سبتمبر 2022, 04:13 مساء
المنفي يستقبل وفدا من الأعيان والحكماء والنخب والشباب ممثلين عن برقة
لقاء المنفي مع وفد الأعيان والحكماء والنخب وشبابا الممثلين عن برقة. الخميس 8 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ظهر اليوم الخميس، بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، وفدا من الأعيان والحكماء والنخب والشباب ممثلين عن برقة.

قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء بحث آخر المستجدات والأوضاع السياسية، والاقتصادية والأمنية والعسكرية في البلاد، وسبل تذليل الصعاب التي تواجه عمل مفوضية الانتخابات، لتحقيق تطلعات الليبيين والوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال.

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ممثلو برقة يدعمون خطوات المنفي لتوحيد المؤسسات وخاصة العسكرية
وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء تطرق كذلك إلى ملف المصالحة الوطنية، وآلية دعمها، لجمع كل الفرقاء، ولم الشمل. وعودة المهجرين وإطلاق السجناء، الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج، مشيرا إلى أن أعضاء الوفد أكدوا دعمهم الكامل لخطوات المنفي التي تهدف إلى توحيد المؤسسات وخاصة المؤسسة العسكرية.

ويأتي اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها المنفي والمجلس الرئاسي مع مختلف الأطراف الفاعلة من أجل حشد الدعم للعملية السياسية ومشروع المصالحة الوطنية الشاملة الذي يرعاه المجلس الرئاسي ويعمل عليه مع مختلف الأطراف من جميع أنحاء ليبيا.

لقاء المنفي مع وفد الأعيان والحكماء والنخب وشبابا الممثلين عن برقة. الخميس 8 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع وفد الأعيان والحكماء والنخب وشبابا الممثلين عن برقة. الخميس 8 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع وفد الأعيان والحكماء والنخب وشبابا الممثلين عن برقة. الخميس 8 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع وفد الأعيان والحكماء والنخب وشبابا الممثلين عن برقة. الخميس 8 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع وفد الأعيان والحكماء والنخب وشبابا الممثلين عن برقة. الخميس 8 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع وفد الأعيان والحكماء والنخب وشبابا الممثلين عن برقة. الخميس 8 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع وفد الأعيان والحكماء والنخب وشبابا الممثلين عن برقة. الخميس 8 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع وفد الأعيان والحكماء والنخب وشبابا الممثلين عن برقة. الخميس 8 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع وفد الأعيان والحكماء والنخب وشبابا الممثلين عن برقة. الخميس 8 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع وفد الأعيان والحكماء والنخب وشبابا الممثلين عن برقة. الخميس 8 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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