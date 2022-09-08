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مجلس التعاون الخليجي قلق من اندلاع موجة عنف جديدة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 سبتمبر 2022, 02:22 مساء
مجلس التعاون الخليجي قلق من اندلاع موجة عنف جديدة في ليبيا
أعلام دول الخليج وشعار مجلس التعاون الخليجي، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعرب مجلس التعاون الخليجي عن قلقه بشأن الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس أخيرًا، محذرًا من تقويض أمن وسلامة الشعب الليبي واستقرار البلاد، وأكد ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة.

جاء ذلك في بيان ختامي للدورة 153 للاجتماع الوزاري للمجلس، في مقر الأمانة العامة بالعاصمة الرياض، أمس الأربعاء، والذي تضمن ثلاثة بنود حول ليبيا.

المجلس يدعو إلى ضبط النفس والتهدئة
وأكد المجلس الخليجي موقفه الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها، داعيًا جميع الأطراف في ليبيا إلى ضبط النفس والتهدئة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا ووقف الاشتباكات والتصعيد، واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق.

ودعا إلى احترام قرارات مجلس التعاون بشأن الأزمة في ليبيا وتحقيق الأمن والاستقرار فيها، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم «داعش»، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

ترحيب بتعيين باتيلي مبعوثًا أمميًا
وفي الأخير، رحب المجلس الوزاري بتعيين عبدالله باتيلي ممثلًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، متمنيًا التوفيق في إيجاد حل سياسي يتوافق عليه الفرقاء الليبيون.

- من 12 بندا.. نص قرار الجامعة العربية بشأن الوضع في ليبيا

وقبلها بيوم واحد، أصدر أيضًا مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قرارًا من 12 بندًا بشأن تطورات الوضع في ليبيا، أكد خلاله الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي، والترحيب بـ«باتيلي»، والعمل على وضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها انتخابات حرة ونزيهة.

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