عون ينتقد قرار مجموعة السبع بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، قرار مجموعة السبع وضع سقف لسعر النفط الروسي أنه «لا يصب في مصلحة أحد».

وتعليقًا على القرار، قال عون إن «هذا الأمر قد يسبب تقلبات واضطرابات في الأسواق النفطية وهو ليس في صالح أحد»، حسب تصريحه إلى وكالة «سبوتنيك» الروسية، أمس الأربعاء.

ولفت عون إلى معاناة الأسواق العالمية من تقلبات متسارعة في الأسعار، ولكن تماسك منظمة «أوبك» وحلفائها، (وأوبك بلس)، سيساعد في تخطي الأزمة.

فرض حد على سعر النفط الروسي

واتخذ وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لدول مجموعة السبع قرارًا بالإجماع بشأن فرض حد على سعر النفط الروسي.

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وأشار وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، يوم الجمعة الماضي، إلى اتخاذ القرار «للحد من دخل روسيا من مصادر الطاقة»، فيما دعا وزراء مالية دول المجموعة، منتجي النفط إلى زيادة الإنتاج من أجل خفض تقلبات الأسواق.