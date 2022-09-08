Atwasat

عون ينتقد قرار مجموعة السبع بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 سبتمبر 2022, 01:49 مساء
عون ينتقد قرار مجموعة السبع بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي
وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

اعتبر وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، قرار مجموعة السبع وضع سقف لسعر النفط الروسي أنه «لا يصب في مصلحة أحد».

وتعليقًا على القرار، قال عون إن «هذا الأمر قد يسبب تقلبات واضطرابات في الأسواق النفطية وهو ليس في صالح أحد»، حسب تصريحه إلى وكالة «سبوتنيك» الروسية، أمس الأربعاء.

ولفت عون إلى معاناة الأسواق العالمية من تقلبات متسارعة في الأسعار، ولكن تماسك منظمة «أوبك» وحلفائها، (وأوبك بلس)، سيساعد في تخطي الأزمة.

فرض حد على سعر النفط الروسي
واتخذ وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لدول مجموعة السبع قرارًا بالإجماع بشأن فرض حد على سعر النفط الروسي.

- مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي
- الكرملين: وضع سقف لسعر النفط الروسي «سيزعزع استقرار» السوق

وأشار وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، يوم الجمعة الماضي، إلى اتخاذ القرار «للحد من دخل روسيا من مصادر الطاقة»، فيما دعا وزراء مالية دول المجموعة، منتجي النفط إلى زيادة الإنتاج من أجل خفض تقلبات الأسواق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إيني» الإيطالية تستحوذ على أنشطة «بريتيش بتروليوم» في الجزائر

«إيني» الإيطالية تستحوذ على أنشطة «بريتيش بتروليوم» في الجزائر
فريق ليبي في القائمة.. «كاف» يعلن ترتيب الأندية الأفضل في أفريقيا للموسم 2021-2022

فريق ليبي في القائمة.. «كاف» يعلن ترتيب الأندية الأفضل في أفريقيا للموسم ...
جريزمان يمنح أتلتيكو مدريد فوزا قاتلا على بورتو في دوري أبطال أوروبا

جريزمان يمنح أتلتيكو مدريد فوزا قاتلا على بورتو في دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ يعود بالفوز من ميدان إنتر ميلان في دوري الأبطال

بايرن ميونيخ يعود بالفوز من ميدان إنتر ميلان في دوري الأبطال
بـ«الهاتريك» الأول ليفاندوفسكي.. برشلونة يسحق فيكتوريا في دوري أبطال أوروبا

بـ«الهاتريك» الأول ليفاندوفسكي.. برشلونة يسحق فيكتوريا في دوري أبطال أوروبا
«ليفربول» يفتتح مشواره بدوري أبطال أوروبا بخسارة ثقيلة أمام «نابولي»

«ليفربول» يفتتح مشواره بدوري أبطال أوروبا بخسارة ثقيلة أمام «نابولي»
«يويفا» يحقق في تصرفات جماهير يوفنتوس في مواجهة باريس سان جيرمان

«يويفا» يحقق في تصرفات جماهير يوفنتوس في مواجهة باريس سان جيرمان
الـ«بنتاغون» يتهم روسيا بشراء أسلحة من كوريا الشمالية لاستخدامها في أوكرانيا

الـ«بنتاغون» يتهم روسيا بشراء أسلحة من كوريا الشمالية لاستخدامها في أوكرانيا
الكشف عن موعد تعافي «بوغبا» من عمليته الجراحية

الكشف عن موعد تعافي «بوغبا» من عمليته الجراحية
«هذا المساء»: مبعوث أممي جديد لليبيا: هل يلقى مصير أسلافه؟

«هذا المساء»: مبعوث أممي جديد لليبيا: هل يلقى مصير أسلافه؟
شاهد .. منتخب البرازيل يضرب موعدا مع الأرجنتين في مونديال الطائرة

شاهد .. منتخب البرازيل يضرب موعدا مع الأرجنتين في مونديال الطائرة
أنشيلوتي: إصابة بنزيما ليست خطيرة شعر بالقليل من الانزعاجات

أنشيلوتي: إصابة بنزيما ليست خطيرة شعر بالقليل من الانزعاجات
تحقيقات | المبيد الحشري وفاجعة أطفال زناتة.. من المسؤول؟

تحقيقات | المبيد الحشري وفاجعة أطفال زناتة.. من المسؤول؟
كاركاتير حليم - السنغالي عبدالله باتيلي يعين مبعوثا أمميا إلى ليبيا

كاركاتير حليم - السنغالي عبدالله باتيلي يعين مبعوثا أمميا إلى ليبيا
إنتر التاريخي جاهز للعملاق البافاري في دوري الأبطال.. الأربعاء

إنتر التاريخي جاهز للعملاق البافاري في دوري الأبطال.. الأربعاء
كلوب يبحث علاج مشاكل ليفربول الفنية أمام نابولي بدوري الأبطال بالتوقيت الليبي

كلوب يبحث علاج مشاكل ليفربول الفنية أمام نابولي بدوري الأبطال بالتوقيت الليبي
إيران تتسلح بكيروش في مواجهة إنجلترا والولايات المتحدة الأميركية وويلز بمونديال قطر 2022

إيران تتسلح بكيروش في مواجهة إنجلترا والولايات المتحدة الأميركية وويلز بمونديال ...
مسؤولون سابقون في «بنتاغون» يحذرون من تدهور العلاقات بين السياسيين والعسكريين

مسؤولون سابقون في «بنتاغون» يحذرون من تدهور العلاقات بين السياسيين والعسكريين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا
3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا
33 مهاجرا عالقون على قارب غادر ليبيا قبل 7 أيام
33 مهاجرا عالقون على قارب غادر ليبيا قبل 7 أيام
يفتقر للاشتراطات الصحية.. ضبط مكان إعداد الطعام المباع في أكشاك البيضاء
يفتقر للاشتراطات الصحية.. ضبط مكان إعداد الطعام المباع في أكشاك ...
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية
مؤسسة النفط تعدِّد إنجازات مجلس إدارة بن قدارة منذ تعيينه في 17 يوليو
مؤسسة النفط تعدِّد إنجازات مجلس إدارة بن قدارة منذ تعيينه في 17 ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير ......
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه...
سقوط طائرة في ضواحي بنغازي (صور)
سقوط طائرة في ضواحي بنغازي (صور)...
المزيد
الهيئة التأسيسية: نرفض استمرار مجلسي النواب والدولة في مناقشة التعديلات الدستورية
الهيئة التأسيسية: نرفض استمرار مجلسي النواب والدولة في ......
عون ينتقد قرار مجموعة السبع بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي
عون ينتقد قرار مجموعة السبع بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي...
«الدفاع» اليونانية تنفي الاستحواذ على طائرة «بيرقدار» سقطت في ليبيا
«الدفاع» اليونانية تنفي الاستحواذ على طائرة «بيرقدار» سقطت ......
مؤسسة النفط تعدِّد إنجازات مجلس إدارة بن قدارة منذ تعيينه في 17 يوليو
مؤسسة النفط تعدِّد إنجازات مجلس إدارة بن قدارة منذ تعيينه في......
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط