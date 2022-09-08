«الدفاع» اليونانية تنفي الاستحواذ على طائرة «بيرقدار» سقطت في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

رفضت وزارة الدفاع اليونانية مزاعم وضع أثينا يدها على طائرة تركية بدون طيار طراز «بيرقدار»، سقطت في ليبيا العام 2020، قائلة إن المعلومات «كاذبة ومريبة».

ونقلت جريدة «كاثميريني» المحلية، عن تقرير قناة تلفزيونية (لم تسمها)، مساء الأربعاء، إشارة إلى تسليم أطراف ليبية أجزاء من طائرات «بيرقدار» إلى الضباط اليونانيين قبل عامين، وأحضروها بدورهم إلى اليونان.

وحذرت الوزارة من اتخاذها إجراءات قانونية ضد الذين ينشرون «أخبارًا كاذبة ذات تأثير سلبي على الدفاع والأمن الوطنيين»، حسب قولها.

الخلافات اليونانية - التركية على الترسيم البحري

يشار إلى أن الخلافات مستمرة بين اليونان وتركيا منذ توقيع أنقرة مع حكومة الوفاق السابقة اتفاقيتين أمنية وبحرية العام 2019، فقبل أيام طالب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس جميع الدول المجاورة لليونان بالمصادقة العاجلة على الاتفاقية الصادرة عن الأمم المتحدة لقانون البحار. وخلال اجتماع عقده مع المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ جون كيري بالعاصمة اليونانية أثينا، تحدث عن محاولات تركيا حاليًا «لزيادة مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بها لتمتد حتى حدود ليبيا بشكل تعسفي».

- إردوغان محذرا اليونان: ستدفعون الثمن حال انتهاك المجال الجوي التركي

وتنهي تلك الرؤية التركية فعليًا، المنطقة الاقتصادية الخالصة اليونانية حول جزيرة كريت وجزر دوديكانيز، والمنطقة النظيرة بالنسبة لقبرص، «وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقية الصادرة عن الأمم المتحدة لقانون البحار»، وفق رؤية أثينا.