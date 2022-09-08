تميم يستقبل الدبيبة في الدوحة

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل أمير قطر تميم بن حمد، صباح اليوم الخميس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة.

وركز اللقاء على ضرورة دعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات في ليبيا؛ باعتبارها الخيار الوحيد للشعب الليبي للوصول إلى الاستقرار ورفضه للمراحل الانتقالية، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حضر اللقاء من الجانب القطري وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن، ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء بالحكومة، ومن الجانب الليبي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزيرا الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي وشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ومستشار المحافظ، وسفير ليبيا لدى دولة قطر، والمستشار السياسي.