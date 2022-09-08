السوق الرسمية: انخفاض الدولار والإسترليني وارتفاع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وهبط متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.95 دينار مقابل 4.97 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.70 دينار من 5.71 دينار أمس، بينما زاد سعر اليورو إلى 4.96 دينار مقابل 4.92 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار

وانخفض سعر الريال السعودي إلى 1.31 دينار من 1.32 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.34 دينار من 1.35 دينار أمس، في حين ارتفع الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.53 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.71 دينار.