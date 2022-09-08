«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الرؤية جيدة على طول الساحل اليوم الخميس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على الساحل من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.