«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل...

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الرؤية جيدة على طول الساحل اليوم الخميس.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على الساحل من الخليج إلى طبرق.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر على الساحل من شحات إلى درنة.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 28 و29 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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