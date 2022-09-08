أحوال الطقس اليوم: استمرار موجة الحر بمناطق الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا على مناطق الشمال الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، اعتدال الأجواء في باقي المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر مساء على بعض مناطق جبل نفوسة، قد تصحبها خلايا رعدية، والرياح جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول في المساء إلى شمالية شرقية مع رطوبة عالية نسبيًا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال اليومين المقبلين.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على مرتفعات الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية بوجه عام، بينما تتكاثر السحب أحيانًا على غدامس والحمادة، قد تصحبها خلايا رعدية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و41 درجة مئوية.