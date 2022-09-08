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ضبط مطلوب في جرائم سرقة بالإكراه بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 سبتمبر 2022, 08:32 صباحا
ضبط مطلوب في جرائم سرقة بالإكراه بطرابلس
مقر مديرية أمن طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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ضبط أعضاء مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس أحد المطلوبين على ذمة وقائع ‏سرقة بالإكراه بدائرة مركز شرطة طريق المطار.

وتضمنت تلك الوقائع سرقة مبالغ مالية وهواتف نقالة من مواطنين، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

واعترف المتهم بما نُسب إليه، مشيرًا إلى ارتكابه تلك الجرائم رفقة ثلاثة أشخاص آخرين، كما أقر بتنفيذها عبر سيارة مملوكة للمتهم الثاني، واستخدامهم أسلحة تخص المتهم الثالث.

ودل المتهم على جزء من المسروقات، التي جرى استرجاعها، ثم اتُخذت الإجراءات القانونية معه، وأحيل الى مركز ‏شرطة طريق المطار من حيث الاختصاص، ولا يزال ‏البحث والتحري مستمرًا لضبط باقي الجناة.

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