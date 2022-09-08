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شاهد في «هذا المساء»: القضاء يقبل موضوع دعوى صنع الله والنفط بين يدي «بن قدارة»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 سبتمبر 2022, 01:56 صباحا
شاهد في «هذا المساء»: القضاء يقبل موضوع دعوى صنع الله والنفط بين يدي «بن قدارة»
برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء 7 سبتمبر 2022
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فتحت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء، نقاشًا حول قرار محكمة استئناف جنوب طرابلس رفض الشق المستعجل في الدعوى التي رفعها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال، مصطفى صنع الله وزملاؤه، ضد قرار إعفائهم.

وقبلت دائرة القضاء الإداري، من حيث الموضوع، النظر في الدعوى، لكنها رفضت النظر في الشق المستعجل، لمرور أكثر من شهرين على تعيين مجلس إدارة المؤسسة الحالي، وهو القرار الذي رحَّب به صنع الله، قائلاً، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في انتظار حكم المحكمة في موضوع الدعوى برمتها، وهو الذي سيعبر عن الحقيقة كاملة معززًا بالوقائع والأسباب».

- «استئناف جنوب طرابلس» تقبل موضوع دعوى صنع الله وترفض الشق المستعجل
- صنع الله يعلق على قرار استئناف طرابلس

سيناريوهات محتملة تنتظر الموقف القانوني من إقالة مجلس مصطفى صنع الله، وإمكانية العودة لمنصبه من بوابة القضاء، مع تقديم حجج قال إنها ترجح موقفه؟ وهو ما ناقشه كل من: الخبير في القطاع النفطي عيسى رشوان، والقانوني والباحث السياسي رضوان التويجر، وعميد كلية القانون بجامعة سرت الدكتور خليفة أحواس.

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