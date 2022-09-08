ليبيا تحاول استعادة قطع أثرية تعود ملكيتها لمنطقة قورينا

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت السفارة الليبية في بروكسل، الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لبحث إعادة قطع أثرية تعود ملكيتها لمنطقة قورينا الآثرية، من خلال إثبات ملكيتها للدولة الليبية.

ضم الاجتماع سفيرة ليبيا لدى مملكة بلجيكا أمل محمد الجراري، وفريق العمل المشترك للمكتب الليبي لاسترداد الأموال وإدارة الأصول المستردة «LARMO»، ومندوبين عن مصلحة الآثار الليبية، وآخرين من الجهات المختصة والأمنية البلجيكية، ومندوبًا عن مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات «UNDCO».

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وتناول الاجتماع سبل دعم التعاون المشترك في مجال استرداد الأموال الليبية وإدارة الأصول المستردة بين ليبيا وبلجيكا، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك».

وأبدى جميع الحاضرين استعدادهم للتعاون مع ليبيا، حيث جرى خلال الاجتماع تمكين خبراء مصلحة الآثار من معاينة القطع الآثرية الليبية الموجودة فى بلجيكا؛ بغية إعداد تقرير فني حولها لإثبات ملكيتها للدولة الليبية وللإرث الثقافي الليبي الذي تتميز به منطقة قورينا، ومن ثم تجهيز اللوجستيات لاستعادتها.

على هامش اجتماع استضافته السفارة الليبية في بلجيكا (وزارة الخارجية)