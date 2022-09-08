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تعرف على موعد نتيجة شهادة التعليم الأساسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 سبتمبر 2022, 12:07 صباحا
تعرف على موعد نتيجة شهادة التعليم الأساسي
طلاب يؤدون الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في مادة الكتابة في أحد المدارس الليبية، 25 يوليو 2022. (فيسبوك)
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أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، موعد إعلان نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي، على مستوى ليبيا، عقب اعتمادها رسميًا من الوزير موسى المقريف.

ودعت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، وسائل الإعلام لحضور وتغطية مراسم اعتماد وإعلان نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2021- 2022، وذلك غدًا الخميس 8 سبتمبر 2022، الساعة العاشرة صباحا بالمركز الوطني للامتحانات بحي الأندلس في العاصمة طرابلس.

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وفي 24 أغسطس الماضي، أعلنت الوزارة نتائج شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للدارسين بالمدارس الليبية في الخارج، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحانات التعليم الأساسي بالدور الأول 79.74%، بينما بلغت نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية بالقسم العلمي 74.90%، وبالنسبة للقسم الأدبي فقد نجح 85.19% من الطلاب.

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