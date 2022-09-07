شاهد في «وسط الخبر»: بعد رفض الشق العاجل.. مؤسسة النفط والمصير الآجل

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء، الضوء على قرار محكمة استئناف جنوب طرابلس برفض الشق المستعجل في الدعوى التي رفعها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال، مصطفى صنع الله وزملاؤه، ضد قرار إعفائهم.

وقبلت دائرة القضاء الإداري، من حيث الموضوع، النظر في الدعوى، لكنها رفضت النظر في الشق المستعجل، لمرور أكثر من شهرين على تعيين مجلس إدارة المؤسسة الحالي، وهو القرار الذي رحَّب به صنع الله، قائلاً، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في انتظار حكم المحكمة في موضوع الدعوى برمتها، وهو الذي سيعبر عن الحقيقة كاملة معززًا بالوقائع والأسباب».

ماذا يعني رفض الشق الاستعجالي، وما الخطوة التالية، وإلى أين يصل النزاع القانوني؟ أسئلة أجاب عنها كل من المحلل السياسي خالد سكران، والمستشار القانوني زياد الشنباشي، وعضو الفريق الاقتصادي لمؤتمر برلين حول ليبيا فوزي عمار.

- «استئناف جنوب طرابلس» تقبل موضوع دعوى صنع الله وترفض الشق المستعجل

- صنع الله يعلق على قرار استئناف طرابلس

وفي السابع من يوليو الماضي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، قرارًا بإقالة صنع الله، وتعيين فرحات بن قدارة رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة، الذي تسلم مهام منصبه في مقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس، في الرابع عشر من الشهر نفسه.

وبعدها تقدم صنع الله بطعن أمام القضاء على قرار إقالته، حيث صدر قرار بتأجيل الحكم في القضية في 27 يوليو، ثم تقرر تأجيلها مجددًا في 17 أغسطس، وحجزت للحكم اليوم السابع من سبتمبر الجاري.

لمشاهدة الحلقة كاملة اضغط هنا