نفاد التطعيمات الخاصة بالأطفال من المراكز الصحية في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

تعاني المراكز الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، نفاد التطعيمات الإجبارية الخاصة بالأطفال منذ فترة، حتى أصبحت تلك المراكز عاجزة تمامًا عن تقديم التطعيمات للأطفال.

وأوضح مكتب الرعاية الصحية في بني وليد، اليوم الأربعاء، أن النقص العام في التطعيمات يعود لعدم توافر التطعيمات بالمركز الوطني لعدم توريده لتلك التطعيمات حتى الآن، محذرًا من العجز الكامل في التطعيمات.

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وطالبت المراكز الصحية والمواطنون في مدينة بني وليد، عبر «بوابة الوسط» الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزارة الصحة ومخازن جهاز الإمداد الطبي بضرورة توفير التطعيمات في أسرع وقت ممكن.

من جهته اعتبر الطبيب أحمد الزيادي، أن غياب التطعيمات الإجبارية للأطفال «أمر خطير ينذر بظهور عديد الأمراض المعدية بين الأطفال في غياب تام للدولة والجهات المسؤولة» تجاه هذا الملف الحيوي.