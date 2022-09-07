صنع الله يعلق على قرار استئناف طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

رحب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المقال، مصطفى صنع الله، بقرار دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف جنوب طرابلس الصادر صباح اليوم رفضها الشق المستعجل وقبولها من حيث الموضوع، النظر في دعواه وزملائه أعضاء مجلس الإدارة المقال ضد قرار إعفائهم.

وقال صنع الله في تدوينة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «في انتظار حكم المحكمة في موضوع الدعوى برمتها وهو الذي سيعبر عن الحقيقة كاملة معززًا بالوقائع والأسباب».

وحسب مصدر قضائي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، فإن الدائرة رفضت النظر في الشق المستعجل للدعوى، لمرور أكثر من شهرين على تعيين مجلس إدارة المؤسسة الحالي.

إقالة صنع الله

وفي السابع من يوليو الماضي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، قرارًا بإقالة صنع الله، وتعيين فرحات بن قدارة رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة، الذي تسلم مهام منصبه في مقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس، في الرابع عشر من الشهر نفسه.

وبعدها تقدم صنع الله بطعن أمام القضاء على قرار إقالته، حيث صدر قرار بتأجيل الحكم في القضية في 27 يوليو، ثم تقرر تأجيلها مجددًا في 17 أغسطس، وحجزت للحكم اليوم السابع من سبتمبر الجاري.