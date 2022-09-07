القيادة العامة تعلن القضاء على العقل المدبر لمذبحة الأقباط المصريين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة لواء خالد المحجوب، منذ قليل، القضاء على الإرهابي القيادي الداعشي المهدي دنقو، العقل المدبر والمخطط لعدة عمليات إرهابية ومن بينها مذبحة الأقباط المصريين في العام 2015.

وقال المحجوب، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن القضاء على المهدي دنقو جاء «بعد عملية تتبع ورصد دقيقة من مجموعة العمليات الخاصة للواء طارق بن زياد، وعقب عدة محاولات منه للاختفاء وتغيير مواقع تواجده».

يشار إلى أن الداعشي المهدي دنقو كان وراء عدة عمليات إرهابية وكان العقل المدبر والمخطط لها ومن بينها مذبحة الأقباط المصريين الذين جرى ذبحهم وعرض هذه العملية على وسائل الإعلام بعد تنفيذها، وفق المحجوب.

وكان تسجيل فيديو للواقعة أظهر قطع رؤوس المسيحيين العشرين على شاطئ في فبراير 2015 وكانوا يرتدون ملابس برتقالية، وفي العام 2018 جرى نقل رفاة الأقباط المصريين ضحايا «داعش» سرت إلى القاهرة.