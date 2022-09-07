نورلاند: الوضع الليبي الراهن غير قابل للاستمرار

قال السفير الأميركي مبعوث الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، إن «الوضع الراهن (في ليبيا) غير قابل للاستمرار»، وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر «يتعين على جميع الجهات الفاعلة الخارجية والداخلية التحرّك نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن».
وتقدم نورلاند بالتهنئة لليبيا على توليها رئاسة جامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أنها «تواصل لعب دور مهم في الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في ليبيا».
نورلاند وباشاغا وخارطة طريق لانتخابات مبكرة
ويوم السبت الماضي، قال السفير الأميركي إنه ناقش في مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، «الحاجة الملحة لجميع الأطراف للعمل مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الجديد عبدالله باتيلي لوضع خارطة طريق واضحة المعالم لإجراء انتخابات مبكرة باعتبارها الحل الوحيد لعدم الاستقرار في ليبيا».
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